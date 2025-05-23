Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Iğdır Haberleri

        Hayvanlarına yem ararken kiraladığı 228 dönümlük taşlı araziyi tarıma kazandırdı

        HÜSEYİN YILDIZ - Iğdır'da hayvancılık yapan veteriner fakültesi mezunu Serhat Sağlam, yem üretimi için kiraladığı 228 dönümlük taşlı araziyi 7 yıllık çalışmayla tarıma kazandırdı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.05.2025 - 11:28 Güncelleme: 23.05.2025 - 11:28
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hayvanlarına yem ararken kiraladığı 228 dönümlük taşlı araziyi tarıma kazandırdı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        HÜSEYİN YILDIZ - Iğdır'da hayvancılık yapan veteriner fakültesi mezunu Serhat Sağlam, yem üretimi için kiraladığı 228 dönümlük taşlı araziyi 7 yıllık çalışmayla tarıma kazandırdı.

        Aşağı Çarıkçı köyünde yaşayan Serhat Sağlam, üniversite eğitiminin ardından döndüğü köyünde hayvancılık yapmaya başladı.

        Bir süre sonra hayvanların kaba yem ihtiyacını karşılamak için arayışa giren Sağlam, Tarım ve Orman Bakanlığının başlattığı mera ıslah çalışmaları üzerine köyünde kiraya verilen 228 dönümlük taşlık araziyi 2018 yılında kiraladı.

        Bölgeden yaklaşık 1500 kamyon taş topladıktan sonra sulama sistemi kurup rüzgar erozyonuna karşı perdeleme oluşturan Sağlam, araziye uygun tritikale bitkisi ekti.

        - 7 yıllık çalışma sonrası üretime başladı

        Düzenli olarak sulama ve bakım çalışması yapan Sağlam, 7 yıllık çalışması sonucu üretime başladı ve atıl araziyi tarıma kazandırdı.

        İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Tingiş, AA muhabirine, 2018 yılında kiralanan arazide yoğun çalışma yapıldığını söyledi.

        Çalışmalar sonrası arazide tarıma başlandığını ifade eden Tingiş, "2018-2025 yıllarında burada taş toplama, gübreleme ve rüzgar perdelemesi dahil her türlü çalışma gerçekleştirilmiş. Üreticilerimizin üretmeleri lazım, ürettiklerini hayvanlarına tükettirmeleri lazım. Biz güçlü Türkiye için güçlü tarım ve hayvancılığı önemsiyoruz. Üreticilerimizin üretmeleri için de gerekli yardım ve destekleri sağlıyoruz." dedi.

        - "Zorlu, meşakkatli bir çalışmamız oldu"

        Serhat Sağlam da tamamen kendi iş gücüyle araziyi tarıma kazandırdığını söyledi.

        Üniversite eğitiminin ardından köyüne döndüğünü anlatan Sağlam, şöyle konuştu:

        "Burada hayvancılık yapmaya başladım. Kaba yem ihtiyacımız oluştu. Devletimiz ıslaha muhtaç mera arazilerini uzun süreli kiralamaya başladı, biz de bu araziye talip olduk, kiraladık. Zorlu, meşakkatli bir çalışmamız oldu. Tamamen taşlık, verimsiz, çorak bir araziydi. Kendi imkanlarımızla, kendi iş gücümüzle, kendi maddi olanaklarımızla bu seviyeye kadar getirdik. 7 yıllık bir çalışmanın sonucunda emeğimizin karşılığını yavaş yavaş almaya başladık."

        Arazinin çok taşlık olduğunu vurgulayan Sağlam, "228 dönüm araziden 1500 kamyon taş topladık ve dışarıya çıkardık. Ciddi bir rüzgar erozyonu var, ona karşı da 30 metre aralıklarla ağaç perdeleri oluşturduk. Vahşi sulama, çoraklaştıran sulamadır. Biz onu tercih etmedik, yağmur sulama sistemiyle, hem sondaj hem de Aras Nehri'ne bağlı kanallardan aldığımız suyu, elektrik enerjisi harcayarak kullanıyoruz. Burası benim vatanım, doğduğum, büyüdüğüm topraklar. Dedem, babam bu topraklarda ektiler, biçtiler, tecrübelerini bize aktardılar. Ben üçüncü nesil olarak vatanıma, bu topraklara hizmet etmekten onur, kıvanç duyuyorum." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Avrasya Tüneli'nin işletmecileri gözaltında
        Avrasya Tüneli'nin işletmecileri gözaltında
        İBB'ye 4. dalga operasyon
        İBB'ye 4. dalga operasyon
        İşte Fenerbahçe'deki kritik zirvenin detayları!
        İşte Fenerbahçe'deki kritik zirvenin detayları!
        ‘Sülün Osman’dan sonra o geliyordu!
        ‘Sülün Osman’dan sonra o geliyordu!
        Galatasaray'da imzalar, vedalar ve beklentiler!
        Galatasaray'da imzalar, vedalar ve beklentiler!
        Bakan Şimşek'ten enflasyon açıklaması
        Bakan Şimşek'ten enflasyon açıklaması
        Yapı ruhsat ve izinlerinde sert düşüş
        Yapı ruhsat ve izinlerinde sert düşüş
        James Bond burada çekilmişti! Adana'dan Kayseri'ye 'yeşil' yolculuk
        James Bond burada çekilmişti! Adana'dan Kayseri'ye 'yeşil' yolculuk
        Üniversiteli genç kız Yeşilçam oyuncusunu öldürdü!
        Üniversiteli genç kız Yeşilçam oyuncusunu öldürdü!
        Danimarka Avrupa'nın en yüksek emeklilik yaşına sahip olacak
        Danimarka Avrupa'nın en yüksek emeklilik yaşına sahip olacak
        OnlyFans'in satışı için 8 milyar dolarlık görüşme
        OnlyFans'in satışı için 8 milyar dolarlık görüşme
        Galatasaray'dan kanatlara yıldız hamlesi!
        Galatasaray'dan kanatlara yıldız hamlesi!
        Ege'de sıcaklık rekoru bekleniyor!
        Ege'de sıcaklık rekoru bekleniyor!
        İş insanı İnan Kıraç'ın kaçırıldığı iddiasına ilişkin 3 gözaltı kararı!
        İş insanı İnan Kıraç'ın kaçırıldığı iddiasına ilişkin 3 gözaltı kararı!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Netanyahu ve Batı arasında ipler gergin
        Netanyahu ve Batı arasında ipler gergin
        36 ilde FETÖ operasyonu: 63 muvazzaf askerden 56'sı yakalandı
        36 ilde FETÖ operasyonu: 63 muvazzaf askerden 56'sı yakalandı
        Bir beğeniyor bir beğenmiyor
        Bir beğeniyor bir beğenmiyor
        "Hamile değilim"
        "Hamile değilim"
        Herkesin aynı göründüğü yere nasıl vardık?
        Herkesin aynı göründüğü yere nasıl vardık?

        Benzer Haberler

        Iğdır'da "Azerbaycan Anayasa ve Egemenlik Yılı" konseri düzenlendi
        Iğdır'da "Azerbaycan Anayasa ve Egemenlik Yılı" konseri düzenlendi
        Kuş halkalama hobisi, İngiltere'deki diş hekimini Aras Kuş Cenneti'ne getir...
        Kuş halkalama hobisi, İngiltere'deki diş hekimini Aras Kuş Cenneti'ne getir...
        Iğdır'da sulama ve tahliye kanalı temizleniyor; tarımsal verimlilik artacak
        Iğdır'da sulama ve tahliye kanalı temizleniyor; tarımsal verimlilik artacak
        Iğdır'da öğrenci yurdunun çatı katında çıkan yangın söndürüldü
        Iğdır'da öğrenci yurdunun çatı katında çıkan yangın söndürüldü
        Öğrenci yurdunun çatısında çıkan yangın kontrol altına alındı
        Öğrenci yurdunun çatısında çıkan yangın kontrol altına alındı
        Iğdır'da "Gençlik Yürüyüşü" düzenlendi
        Iğdır'da "Gençlik Yürüyüşü" düzenlendi