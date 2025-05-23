Hayvanlarına yem ararken kiraladığı 228 dönümlük taşlı araziyi tarıma kazandırdı

HÜSEYİN YILDIZ - Iğdır'da hayvancılık yapan veteriner fakültesi mezunu Serhat Sağlam, yem üretimi için kiraladığı 228 dönümlük taşlı araziyi 7 yıllık çalışmayla tarıma kazandırdı.

Aşağı Çarıkçı köyünde yaşayan Serhat Sağlam, üniversite eğitiminin ardından döndüğü köyünde hayvancılık yapmaya başladı.

Bir süre sonra hayvanların kaba yem ihtiyacını karşılamak için arayışa giren Sağlam, Tarım ve Orman Bakanlığının başlattığı mera ıslah çalışmaları üzerine köyünde kiraya verilen 228 dönümlük taşlık araziyi 2018 yılında kiraladı.

Bölgeden yaklaşık 1500 kamyon taş topladıktan sonra sulama sistemi kurup rüzgar erozyonuna karşı perdeleme oluşturan Sağlam, araziye uygun tritikale bitkisi ekti.

- 7 yıllık çalışma sonrası üretime başladı

Düzenli olarak sulama ve bakım çalışması yapan Sağlam, 7 yıllık çalışması sonucu üretime başladı ve atıl araziyi tarıma kazandırdı.

İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Tingiş, AA muhabirine, 2018 yılında kiralanan arazide yoğun çalışma yapıldığını söyledi. Çalışmalar sonrası arazide tarıma başlandığını ifade eden Tingiş, "2018-2025 yıllarında burada taş toplama, gübreleme ve rüzgar perdelemesi dahil her türlü çalışma gerçekleştirilmiş. Üreticilerimizin üretmeleri lazım, ürettiklerini hayvanlarına tükettirmeleri lazım. Biz güçlü Türkiye için güçlü tarım ve hayvancılığı önemsiyoruz. Üreticilerimizin üretmeleri için de gerekli yardım ve destekleri sağlıyoruz." dedi. - "Zorlu, meşakkatli bir çalışmamız oldu" Serhat Sağlam da tamamen kendi iş gücüyle araziyi tarıma kazandırdığını söyledi. Üniversite eğitiminin ardından köyüne döndüğünü anlatan Sağlam, şöyle konuştu: "Burada hayvancılık yapmaya başladım. Kaba yem ihtiyacımız oluştu. Devletimiz ıslaha muhtaç mera arazilerini uzun süreli kiralamaya başladı, biz de bu araziye talip olduk, kiraladık. Zorlu, meşakkatli bir çalışmamız oldu. Tamamen taşlık, verimsiz, çorak bir araziydi. Kendi imkanlarımızla, kendi iş gücümüzle, kendi maddi olanaklarımızla bu seviyeye kadar getirdik. 7 yıllık bir çalışmanın sonucunda emeğimizin karşılığını yavaş yavaş almaya başladık."