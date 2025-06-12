Iğdır'da birbirine dolanan iki yılanın "dansı" görüntülendi

Vatandaşlar, yılanların birbirine dolanarak dans eder gibi yaptığı hareketleri cep telefonunun kamerasıyla görüntüledi.

Iğdır'ın Tuzluca ilçesinde iki yılanın birbirine dolanarak yaptığı hareketler, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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