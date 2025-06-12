Iğdır'da birbirine dolanan iki yılanın "dansı" görüntülendi
Iğdır'ın Tuzluca ilçesinde iki yılanın birbirine dolanarak yaptığı hareketler, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Iğdır'ın Tuzluca ilçesinde iki yılanın birbirine dolanarak yaptığı hareketler, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Çıyrıklı köyündeki vatandaşlar, iki yılan gördü.
Vatandaşlar, yılanların birbirine dolanarak dans eder gibi yaptığı hareketleri cep telefonunun kamerasıyla görüntüledi.
Yılanlar, bir süre sonra gözden kayboldu.
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