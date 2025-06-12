Aras Kuş Cenneti'nde yakalanan 23 türden 177 kuş, uydudan izleniyor

HÜSEYİN YILDIZ - Iğdır'daki Aras Kuş Cenneti'nde yakalanan 23 türden 177 kuş, uydudan takip ediliyor.

KuzeyDoğa Derneğinin Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünün izniyle, Iğdır'ın Tuzluca ilçesine bağlı Yukarı Çıyrıklı köyünde sürdürdüğü kuş araştırma çalışmaları devam ediyor.

Gönüllülerce yürütülen çalışmalar kapsamında 2006 yılından bu yana 190 bin kuş halkalanarak doğal ortamına salındı.

Aras Kuş Araştırma ve Eğitim Merkezi'ndeki bilim insanları, halkalanan kuşların yanı sıra bazı türleri de uydu vericisiyle izliyor.

Kıtalar arası göçen türlerin uğrak yeri olan ve bugüne kadar 317 türün kayıt altına alındığı merkez, uydu vericiyle takip edilen kuşlar sıralamasında ise Türkiye'de zirvede yer alıyor.

Bölgede 2012 yılında başlayan uydu verici çalışmalarında aralarında nesli tehlike altında olan türlerin de bulunduğu 23 türden 177 kuşa takip cihazı takıldı.

Dernek olarak 2012 yılından beri 23 farklı türden 177 bireye takip cihazı taktıklarını ifade eden Şekercioğlu, şöyle konuştu:

KuzeyDoğa Derneği Başkanı Prof. Dr. Çağan Şekercioğlu, AA muhabirine, Iğdır'daki Aras Nehri Kuş Cenneti'nin Türkiye'de en fazla kuş türüne ve kuşa uydu vericisi ve takip cihazı takılmış merkez olduğunu söyledi.

"Türkiye'de ilk kez kullanılan geolocator takip cihazlarıyla buradaki büyük kamışçınların Afrika'ya olan 3 bacaklı nefes kesici göçünü takip ettik. Yine Türkiye'de ilk kez küçük akbabaları Tuzluca ilçesinden uydu verici takarak takip ettik. Sırf bu sezon 18 yeni kuşa uydu vericisi taktık. Bunların arasında kerkenez, delice doğan, tepeli guguk, Türkiye'de ilk kez uydu vericisiyle takip edilmiş türler oldu. Türkiye'de ICARUS vericilerinin (ileri teknolojili takip cihazı) kullanıldığı ilk ve tek merkez de Aras oldu."

Birçok türün de ilk kez takip altına alındığını ve bu türlerle ilgili bilimsel makalelerin hazırlandığını anlatan Şekercioğlu, "Türkiye'de ilk kez takip edilen neredeyse iki düzine türümüz var. Özellikle bozkır delicesi, bozkır şahini ve farklı delice türleri, küçük kartal, bozkır kartalı ve kocagöz gibi önemli türleri Türkiye'de ilk kez takip ederek bilimsel analizlerini yaptık, makaleleri hazır." diye konuştu.