Iğdır'daki uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı tutuklandı

Zanlının ikametinde yapılan aramada, 345 gram kubar esrar, 157 kök kenevir, 2 gram sentetik uyuşturucu, 2 uyuşturucu kullanma aparatı, 1 kenevir öğütme aparatı ve 1 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

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