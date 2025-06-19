Iğdır'daki uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı tutuklandı
Iğdır'ın Tuzluca ilçesinde, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyonda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
Iğdır'ın Tuzluca ilçesinde, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyonda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen 1 şüpheliyi takibe aldı.
Operasyon düzenleyen ekipler, zanlıyı gözaltına aldı.
Zanlının ikametinde yapılan aramada, 345 gram kubar esrar, 157 kök kenevir, 2 gram sentetik uyuşturucu, 2 uyuşturucu kullanma aparatı, 1 kenevir öğütme aparatı ve 1 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
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