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        Iğdır'daki uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı tutuklandı

        Iğdır'ın Tuzluca ilçesinde, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyonda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.06.2025 - 17:13 Güncelleme: 19.06.2025 - 17:13
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        Iğdır'daki uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı tutuklandı
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        Iğdır'ın Tuzluca ilçesinde, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyonda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen 1 şüpheliyi takibe aldı.

        Operasyon düzenleyen ekipler, zanlıyı gözaltına aldı.

        Zanlının ikametinde yapılan aramada, 345 gram kubar esrar, 157 kök kenevir, 2 gram sentetik uyuşturucu, 2 uyuşturucu kullanma aparatı, 1 kenevir öğütme aparatı ve 1 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

        Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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