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        Ağrı Dağı'nın güvenlik yolu, üçüncü etabın tamamlanmasıyla "turizm yolu"na dönüşecek

        HÜSEYİN YILDIZ - Ağrı Dağı'nda hayvancılık, turizm ve güvenliğe katkı sunması amacıyla yapımına başlanan turizm ve güvenlik yolunun üçüncü etap çalışmaları başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.07.2025 - 11:09 Güncelleme: 04.07.2025 - 11:09
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        Ağrı Dağı'nın güvenlik yolu, üçüncü etabın tamamlanmasıyla "turizm yolu"na dönüşecek
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        HÜSEYİN YILDIZ - Ağrı Dağı'nda hayvancılık, turizm ve güvenliğe katkı sunması amacıyla yapımına başlanan turizm ve güvenlik yolunun üçüncü etap çalışmaları başladı.

        İçişleri Bakanlığı koordinesinde Iğdır Valiliği tarafından yapımına başlanılan yol, Ağrı Dağı'nın kuzey bölümünün tamamını ve Küçük Ağrı Dağı'nın bir bölümünü içine alıyor.

        Yapımında sona yaklaşılan yol, 5 bin 137 metre rakımlı Ağrı Dağı'nın Korhan bölgesinden başlayıp iki dağ arasındaki Serdarbulak Yaylası'na kadar devam ediyor.

        Sürdürülen çalışmalar kapsamında şu ana kadar birinci etapta 15,3, ikinci etapta ise 32,5 kilometresi tamamlanan yolun bölgenin turizmine, hayvancılığına ve güvenliğine katkı sunması hedefleniyor.

        Şu ana kadar 47,8 kilometresi tamamlanan yolun, üçüncü etap çalışmalarının da bitmesiyle 76,4 kilometre olarak hizmete açılması planlanıyor.

        Terörden arındırılan, her geçen gün özellikle doğa sporlarına ilginin arttığı Ağrı Dağı'nda yapılan yol sayesinde, doğasever ve dağcı sayısının artırılması da bekleniyor.

        - Ağrı ile Iğdır sınırının başladığı noktada jandarma karakolu yapılacak

        Iğdır Valisi Ercan Turan, AA muhabirine, bulundukları Küçük ve Büyük Ağrı Dağı'nın birleşim noktasının şehrin en güzel lokasyonlarından biri olduğunu, çok yakın bir zamanda Ağrı ile Iğdır sınırının başladığı noktada bir jandarma karakolu yapacaklarını söyledi.

        Ekiplerin yoğun bir mesaiyle çalıştığını vurgulayan Turan, "Geçen sene Korhan Yaylası'ndan başladığımız yol sanat yapılarıyla, stabilizesiyle çok güzel bir şekilde tamamlandı. Üçüncü etapta da Gödekli köyünden başlayıp Ağrı sınırına kadar 27 bin 685 metre uzunluğundaki yolumuzun çalışmalarına yoğun bir şekilde başladık. Şu an yolun ıslah çalışmalarını yapıyoruz." dedi.

        - "Bölgenin ekonomisine de ciddi katkı sunacağını düşünüyorum"

        Yolun bölge açısından önemine vurgu yapan Turan, "Biz buna güvenlik yolu diyoruz ama aslında turizm yolu olacak. Hayvancılığı ve arıcılığı destekleyecek, bölgenin ekonomisine de ciddi katkı sunacağını düşünüyorum. Karakolumuzun yapılmasıyla da özellikle bölgemizde turizmin canlanması eş zamanlı olarak artacak." diye konuştu.

        Ağrı Dağı'nın elverişli olduğu doğa sporlarına yolun olanak sağlayacağını vurgulayan Turan, "Ağrı Dağı'nın tırmanış sporlarına açılmasının yanı sıra burada tematik turizm, özellikle yamaç paraşütü, yayla turizmi noktasında güzel çalışmalarımız var. Burada yapılan çalışmaların ileride nasıl büyük katkılar sunacağını hep beraber göreceğiz." ifadesini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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