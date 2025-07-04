Iğdır'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan kişi tutuklandı
Iğdır'da jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı.
Iğdır'da jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı.
Iğdır İl Jandarma Komutanlığınca, kent merkezinde uyuşturucu madde imal ve ticareti yapan şüphelinin adresinde arama yapıldı.
Aramada, çeşitli tür ve miktarlarda uyuşturucu madde, kullanma aparatları ve 2 cep telefonu ele geçirildi.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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