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        Iğdır'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan kişi tutuklandı

        Iğdır'da jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.07.2025 - 17:47 Güncelleme: 04.07.2025 - 17:47
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        Iğdır'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan kişi tutuklandı
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        Iğdır'da jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı.

        Iğdır İl Jandarma Komutanlığınca, kent merkezinde uyuşturucu madde imal ve ticareti yapan şüphelinin adresinde arama yapıldı.

        Aramada, çeşitli tür ve miktarlarda uyuşturucu madde, kullanma aparatları ve 2 cep telefonu ele geçirildi.

        Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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