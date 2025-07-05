Iğdır'da Kerbela şehitleri anıldı

Iğdır'da Kerbela şehitleri, düzenlenen etkinliklerle anıldı.

Hazreti Muhammed'in torunu Hazreti Hüseyin ve yarenlerinin Kerbela'da şehit edilişinin yıl dönümü nedeniyle Atatürk Caddesi Zübeyde Hanım Bulvarı'nda, anma programı düzenlendi.

Etkinliğe Iğdır Valisi Ercan Turan, Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Hakkı Alma, İl Jandarma Komutanı Albay Nihat Özkök, İl Emniyet Müdürü Niyazi Turgay, Ehlibeyt Alimleri Derneği Başkanı Kurban Ulusöz, din adamları ve vatandaşlar katıldı.

Üzerlerinde Kerbela olayını anlatan bayrakların yanı sıra, İsrail’in Filistin’deki katliamlarına tepki içeren dövizler taşıyan kalabalık, tekbirler eşliğinde etkinliğe katıldı.

- "Yüreklerimize katran gibi ağır gelen Kerbela olayının üstünden 1345 yıl geçti"

Vali Turan, burada yaptığı konuşmada, "Yüreklerimize katran gibi ağır gelen Kerbela olayının üstünden 1345 yıl geçti. Bunca zamandır binlerce kez doğup battı güneş, ırmaklar aktı kurudu, çiçekler soldu yeniden açtı, nesiller geldi nesiller gitti ama bizim içimizdeki Kerbela acısı hiç dinmedi. Acımız da dinmedi, yasımız da tükenmedi, değişen tek şey Ehlibeyt'e olan aşkımızdaki artış oldu." dedi.