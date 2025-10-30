Habertürk
        Iğdır Haberleri

        Iğdır'da yalnız yaşayan kişi evinde ölü bulundu

        Iğdır'da 74 yaşındaki Mustafa Akdağ, evinde ölü bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.10.2025 - 22:59 Güncelleme: 30.10.2025 - 22:59
        Iğdır'da yalnız yaşayan kişi evinde ölü bulundu
        Iğdır'da 74 yaşındaki Mustafa Akdağ, evinde ölü bulundu.

        Bağlar Mahallesi'ndeki evinde yalnız yaşayan Akdağ'dan bir süredir haber alamayan yakınları durumu, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

        Eve giren polis ve sağlık ekipleri, Akdağ’ı yerde hareketsiz halde buldu. Yapılan kontrolde, Akdağ’ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

        Akdağ'ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Iğdır Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

