        Iğdır'da düzensiz göçmenlere sahte pasaport düzenleyen şüpheli gözaltına alındı

        Iğdır'da düzensiz göçmenlere sahte pasaport düzenlediği öne sürülen şüpheli ile 9 düzensiz göçmen yakalandı.

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.11.2025 - 15:55 Güncelleme: 28.11.2025 - 15:55
        Iğdır'da düzensiz göçmenlere sahte pasaport düzenleyen şüpheli gözaltına alındı
        Iğdır'da düzensiz göçmenlere sahte pasaport düzenlediği öne sürülen şüpheli ile 9 düzensiz göçmen yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalarda ekipler, kırsal alanda insansız hava aracıyla düzensiz göçmenleri tespit etti.

        Ekiplerce düzenlenen operasyonda Afganistan uyruklu 9 düzensiz göçmen ile sahte pasaport düzenlediği ileri sürülen İ.A. yakalandı. İ.A'nın üstünde yapılan aramada, 10 sahte yabancı pasaport ele geçirildi.

        Şüphelinin, düzensiz göçmenlere sahte pasaport temin ederek Kars'a göndermeye çalıştığı belirlendi.

        Polislerce gözaltına alınan İ.A'nın emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Sahte pasaportla Kars'a gönderilmeye çalışılan düzensiz göçmenler de Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

