Iğdır'da düzensiz göçmenlere sahte pasaport düzenleyen şüpheli gözaltına alındı

Ekiplerce düzenlenen operasyonda Afganistan uyruklu 9 düzensiz göçmen ile sahte pasaport düzenlediği ileri sürülen İ.A. yakalandı. İ.A'nın üstünde yapılan aramada, 10 sahte yabancı pasaport ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalarda ekipler, kırsal alanda insansız hava aracıyla düzensiz göçmenleri tespit etti.

