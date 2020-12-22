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Motosiklet arkasında sürüklenen köpeğin tedavisi ceza infaz kurumunda yapılacak

DHA

Motosiklet arkasında sürüklenen köpeğin tedavisi ceza infaz kurumunda yapılacak


Özkan AYDIN/ IĞDIR (DHA)IĞDIR'da sahibi tarafından motosiklet arkasına bağlanarak çekildiği için yaralanan köpeğe Iğdır'daki ceza infaz kurumları sahip çıktı. Veteriner İşleri Müdürü Serdar Akuş, yaraları henüz iyileşmeyen köpeğin bakımını cezaevinde sürdüreceklerini belirtti. Köpeğe işkence eden sahibine ise toplamda 3 bin 839 TL para cezası kesildi.
Aralık ilçesine bağlı Hasanhanı köyü yakınlarında 7 Aralık'ta meydana gelen olayda bir kişinin motosikletin arkasına bağladığı köpeği sürükleyerek götürdüğünü gören vatandaşların ihbarı üzerine jandarma ekipleri çalışma başlattı. Köpeği yaralı halde arazide yatarken bulan jandarma, kaçan sürücüyü de kısa sürede tespit ederek yakaladı. Aralık Cumhuriyet Savcılığı'nın talimatıyla 1 gün süreyle gözaltında tutulan şüpheli İ.T.'ye, sürücü belgesi olmadan, kasksız ve tescilsiz araç kullanmaktan bölge trafik ekipleri tarafından 2 bin 892 TL, Doğa koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü tarafından da `hayvanlara kasıtlı olarak kötü davranmak, acımasız ve zalimce işlem yapmak, dövmek, aç ve susuz bırakmak, aşırı soğuğa ve sıcağa maruz bırakmak, bakımlarını ihmal etmek, fiziksel ve psikolojik acı çektirmek´ suçlarından 947 TL idari para cezası uygulandı.
CEZA İNFAZ KURUMUNA TESLİM EDİLDİ
Sürüklenme sebebiyle vücudu ve ayaklarında yaralar oluşan köpek, Iğdır Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevi Rehabilitasyon Merkezi'nde tedaviye alındı. Bir süre merkezde tedavisi yapılan köpeğe Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı ile S Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumları sahip çıktı. Merkez çalışanları tarafından ceza infaz kurumuna teslim edilen köpeğe bir de barınak verildi. Yeni yuvasına alışan köpeğin ayak ve vücudundaki yaraların henüz iyileşmediği gözlendi. 
Iğdır Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Serdar Akuş, "Motosikletin arkasına zincirle bağlanarak sürüklenen köpeği, gerekli tedavisini yaparak iyileştirdik. Iğdır Cumhuriyet Başsavcılığı köpeği sahiplendi. Biz de Iğdır S Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu´na teslim ettik. Burada kendisine çok iyi bakıyorlar. Henüz iyileşmeyen yaralarının tedavisini de burada sürdüreceğiz" dedi. DHA-Genel Türkiye-Iğdır / Merkez Özkan AYDIN
2020-12-22 09:35:22

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