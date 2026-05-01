Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Iğdır’da çocukların silahla oyunu ölümle bitti | Son dakika haberleri

        Iğdır’da çocukların silahla oyunu ölümle bitti

        Iğdır'da 13 yaşındaki çocuk, şaka yapmak isterken elindeki silahın ateş alması sonucu 12 yaşındaki arkadaşını vurdu. Ağır yaralanan çocuk hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili baba E.A. ile oğlu V.A. gözaltına alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01 Mayıs 2026 - 09:47
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çocukların silahla oyunu ölümle bitti
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Iğdır'da 13 yaşındaki çocuk kazara akranını öldürdü.

        SİLAH ATEŞ ALDI

        AA'daki habere göre olay; Iğdır'ın Karakoyunlu ilçesinde meydana geldi. Köyde arkadaşlarıyla birlikte oyun oynayan 13 yaşındaki V.A., evden getirdiği ve kime ait olduğu öğrenilemeyen bir silahla arkadaşlarına şaka yapmak isterken silah ateş aldı.

        AĞIR YARALANDI

        Merminin isabet ettiği 12 yaşındaki B.I. ağır yaralandı.

        EKİPLER SEVK EDİLDİ

        Çevredekilerin ihbarı üzerine, köye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

        Ambulansla Iğdır Devlet Hastanesine kaldırılan B.I., burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        İKİ KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

        Olayla ilgili baba E.A. ile oğlu V.A. gözaltına alınırken, jandarma ekiplerince köyde güvenlik önlemi alındı.

        SORUŞTURMA BAŞLATILDI

        Olayın ardından jandarma ekipleri tarafından soruşturma başlatıldı.

