Iğdır’da çocukların silahla oyunu ölümle bitti
Iğdır'da 13 yaşındaki çocuk, şaka yapmak isterken elindeki silahın ateş alması sonucu 12 yaşındaki arkadaşını vurdu. Ağır yaralanan çocuk hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili baba E.A. ile oğlu V.A. gözaltına alındı
Giriş: 01 Mayıs 2026 - 09:47
Iğdır'da 13 yaşındaki çocuk kazara akranını öldürdü.
SİLAH ATEŞ ALDI
AA'daki habere göre olay; Iğdır'ın Karakoyunlu ilçesinde meydana geldi. Köyde arkadaşlarıyla birlikte oyun oynayan 13 yaşındaki V.A., evden getirdiği ve kime ait olduğu öğrenilemeyen bir silahla arkadaşlarına şaka yapmak isterken silah ateş aldı.
AĞIR YARALANDI
Merminin isabet ettiği 12 yaşındaki B.I. ağır yaralandı.
EKİPLER SEVK EDİLDİ
Çevredekilerin ihbarı üzerine, köye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI
Ambulansla Iğdır Devlet Hastanesine kaldırılan B.I., burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
İKİ KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Olayla ilgili baba E.A. ile oğlu V.A. gözaltına alınırken, jandarma ekiplerince köyde güvenlik önlemi alındı.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Olayın ardından jandarma ekipleri tarafından soruşturma başlatıldı.
