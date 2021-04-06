İslam alemi için en önemli aylardan biri olan Ramazan ayının yaklaşmasıyla orucu bozan durumlar merak ediliyor. Merak edilen bu konuyu Diyanet İşleri Başkanlığı aydınlattı.

İĞNE ORUCU BOZAR MI?

Müslümanlıkta tutulması farz kılınan oruç; yemek, içmek ve bunların kapsamına giren etkenler dâhilinde bozulur. Bu sebeple, besin değeri taşımayan aşılar orucu bozmaz.

Aynı zamanda tedavisi devam eden hasta kişiler, sağlıklarına kavuşup tedavileri sona erinceye kadar oruçlarını erteleyebilirler de. Bunun yanı sıra Ramazan ayında herkesle birlikte oruca devam etmeyi arzu ediyorlar ve oruç tutmalarına sağlık açısından da başka bir engel bulunmuyorsa iğnelerini iftardan sonra yaptırmaları daha doğru olur.

Eğer böyle bir imkâna sahip değil iseler, tedavi ve aşı amaçlı iğne yaptırmalarında herhangi bir sakınca yoktur. Yalnız, oruç tutan kişilerin gıda ve vitamin iğneleri yaptırmaları, ağızdan aşı almaları ayrıca damardan vücuduna serum ve kan verilen hastaların orucu bozulur. Daha sonra bu oruç kaza edilir.

Diyanet İşleri Başkanlığı ayrıca şeker hastalarını da yakın ilgilendirecek bir açıklamada bulundu. Ehil doktorların, oruç tutmasının sağlık açısından zararlı olacağı teşhisini koyduğu bir hasta, Ramazan’da oruç tutmayabilir diyen Diyanet İşleri Başkanlığı şöyle devam etti;

İğnenin orucu bozup bozmayacağı, kullanılış amacına göre değerlendirilebilir. Ağrı dindirmek, tedavi etmek, vücudun direncini artırmak, gıda vermek gibi amaçlarla vücudun herhangi bir yerinden enjeksiyon yapılmaktadır.

Gıda ve keyif verici niteliğini taşımayan bu iğneler, yemek ve içmek anlamına gelmediklerinden dolayı orucu bozmazlar. Ancak gıda ya da keyif verici etkiye sahip olan iğneler orucu bozar (DİYK 22. 09. 2005 tarihli karar). Ayrıca diyabet yani şeker hastalarının kullandıkları insülin iğnesi de bu nitelikte olmadığı için kullanımı dâhilinde oruç bozulmaz.

Diğer yandan uzman doktorlar tarafından, oruç tutmasının kişinin sağlığı açısından zararlı olacağı teşhisini koyduğu bir hasta, Ramazan ayı boyunca oruç tutmayabilir. Bu tanıma uyan bir kişi, eğer iyileşme ihtimali varsa orucunu daha sonra kaza etmek üzere bırakabilir; ancak eğer kişide iyileşme ihtimali yoksa Ramazan ayının her bir günü için ayrı ayrı birer fidye verir. İnsüline bağımlı olarak yaşayan diyabet hastalarının da oruç tutmaları sağlıklarına zarar veriyor niteliğinde ise onlarda oruç tutmayabilirler. Ancak ramazan ayı boyunca tutamadıkları oruçlarının sayısınca her gün için bir fidye vermeleri gerekir.