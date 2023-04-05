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Igor Gorgonzola Novara - Eczacıbaşı Dynavit: 3-2 (MAÇ SONUCU)

Eczacıbaşı Dynavit, 2023 CEV Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında İtalyan ekibi Igor Gorgonzola Novara´ya deplasmanda 3-2 mağlup oldu. Turuncu-beyazlılar, 12 Nisan Çarşamba günü İstanbul'da oynanacak rövanş mücadelesinden 3-1 veya 3-0 galip ayrıldığı takdirde finale yükselecek.

Igor Gorgonzola Novara - Eczacıbaşı Dynavit: 3-2 (MAÇ SONUCU)
DHA

Eczacıbaşı Dynavit, 2023 CEV Şampiyonlar Ligi yarı final ilk mücadelesinde İtalya temsilcisi Igor Gorgonzola Novara´ya deplasmanda 23-25, 19-25, 25-20, 25-17 ve 14-16´lık setlerle 3-2 mağlup oldu. İtalyan ekibinde forma giyen milli voleybolcumuz Ebrar Karakurt ise karşılaşmanın oyuncusu seçildi. Bu eşleşmede rövanş karşılaşması, 12 Nisan Çarşamba günü Burhan Felek Spor Salonu'nda oynanacak.

Eczacıbaşı Dynavit, 12 Nisan Çarşamba günü İstanbul´da oynanacak ikinci karşılaşmadan 3-0 veya 3-1 galip ayrılması halinde adını finale yazdıracak. Eczacıbaşı, rakibini 3-2 mağlup etmesi halinde ise karşılaşma altın sete taşınacak.

Ebrar Karakurt´un formasını giydiği Igor Gorgonzola Novara, ikinci karşılaşmadan 3-0 veya 3-1 galip ayrılması halinde adını finale yazdıran taraf olacak.

SALON: Pala Igor Gorgonzola Novara

HAKEMLER: Olivier Guillet (FRA), Sonja Simonovska (MNE)

IGOR GORGONZOLA NOVARA: Bosetti, Danesi, Ebrar, Carcaces, Chirchella, Battistoni, Fersino (L), Ituma, Cambi, Adams, Giovannini.

ECZACIBAŞI DYNAVİT: Ognjenovic, Voronkova, Heyrman, Boskovic, Hande, Jack-Kısal, Simge (L), Yaprak, Saliha, Yasemin, Beyza, Elif.

SETLER: 3-2 (25-23, 25-19, 20-25, 17-25, 16-14)

SÜRE: 131 dakika (28,29,28,26,20)

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