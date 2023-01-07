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Haberler Gündem 3. Sayfa İĞRENÇ OLAY | Son dakika haberi: Antalya'da liseli stajyere cinsel taciz! - Öne çıkan güncel haberler
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Liseli stajyere cinsel taciz!

Antalya'da, yerel gazetede stajyer olan lise öğrencisi 17 yaşındaki S.N.B., yazı işleri müdürü Yalçın Küçük'ün kendisine cinsel tacizde bulunduğunu iddia etti. Gözaltına alınıp, tutuklanan Küçük, ifadesinde, "Gerçekten üşüyüp, üşümediğini anlamak için ellerini tuttum. Bunun dışında temasım olmadı. Yanaklarını okşayıp, makas almadım" dedi

İĞRENÇ OLAY | Son dakika haberi: Antalya'da liseli stajyere cinsel taciz! - Öne çıkan güncel haberler
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DHA

Antalya'da olay, geçen yıl 21 Aralık'ta, Muratpaşa ilçesindeki yerel gazetede meydana geldi. Hüsniye Özdilek Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi S.N.B (17), eylülde staja başladığı gazetenin yazı işleri müdürü Yalçın Küçük'ün (45) cinsel tacizine uğradığını ileri sürdü.

"MESAJLA TACİZ EDİP, ELİMİ TUTTU"

DHA'da yer alan habere göre Küçük'ün, kendisini mesajlarla taciz ettiğini söyleyen S.N.B., olay günü de ofiste ellerini tutup okşadığını iddia etti.

"ÇOCUĞUN CİNSEL İSTİSMARINDAN" TUTUKLANDI

Hemen ofisten çıkan S.N.B., polise giderek şikayetçi oldu. Yalçın Küçük, 29 Aralık'ta gözaltına alınarak 'sarkıntılık yapmak suretiyle çocuğun cinsel istismarı' suçundan tutuklandı.

"ÜŞÜYÜP, ÜŞÜMEDİĞİNİ ANLAMAK İÇİN ELLERİNİ TUTTUM"

Polis ve savcılık ifadesinde suçlamaları kabul etmeyen Yalçın Küçük, olayı anlattı. S.N.B.'nin, 21 Aralık günü saat 09.30 sıralarında başka stajyerin yerinde oturduğunu, "Niye oraya oturuyorsun?" diye sorduğumda üşüdüğünü, o masanın daha sıcak olduğunu söylediğini belirten Küçük, "Ofisin içerisinin sıcak olduğunu, nasıl üşüdüğünü sorarak ellerini tuttum. Yaklaşık 10 saniye sürdü. Gerçekten üşüyüp, üşümediğini anlamak için tuttum. Bana kendisinde kansızlık olduğunu, o yüzden üşüdüğünü söyledi. Bunun dışında temasım olmadı. Yanaklarını okşayıp, makas almadım" dedi.

"DAVRANIŞLARIMI YANLIŞ ANLADI"

Dosyaya delil olarak konulan mesajların kendisine ait olduğunu belirten Küçük, "Herhangi bir art niyetim yoktur. Genel, samimi bir ortamda çalışıyoruz. 'Kızçe' diye hitap ediyordum. S.N.B., bir gün bana Instagram kullanıp kullanmadığımı sordu. 3-4 aydır kullanmadığımı söyledim. Beni eklemek istediğini söyledi. Beni Instagram hesabımdan ekledi. Nasıl olduğunu anlamadım ancak ekleyememişim, iptal etmişim. Bana niye iptal ettiğimi sordu sonradan S.N.B.'yi ekledim. Bu olay bana yöneltilen suçlama tarihinden sonra olmuştur. Cinsel amaçlı bir yaklaşımım olmadı. Benim kendisine yönelik davranışlarımı yanlış anlamıştır. Atılı suçları kabul etmiyorum" diye konuştu. Soruşturmanın devam ettiği, tutuklanan Yalçın Küçük'ün ise gazetedeki işine son verildiği öğrenildi.

Haberi Hazırlayan : Alper Uruş
Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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