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İhraç edilen 100 araçtan 42'si Kocaeli'den

Ford Otosan, Hyundai Assan, Honda Türkiye ve Anadolu Isuzu'nun tesislerine ev sahipliği yapan Kocaeli'de 2020'de 485 bin 913 araç üretim bandından indirildi. Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) verilerine göre, bu dönemde Kocaeli'de üretilen araçların yüzde 80'i dış pazara gönderilirken kentin genel otomotiv ihracatı içerisinde payı ise yüzde 42'yi buldu

İhraç edilen 100 araçtan 42'si Kocaeli'den
AA

Türk otomotiv sanayisinin geçen yılki dış satışlarının yüzde 42'sini Kocaeli'deki fabrikalarda üretilen araçlar oluşturdu.

Ford Otosan, Hyundai Assan, Honda Türkiye ve Anadolu Isuzu gibi üreticilerin yanı sıra lastik sanayi, kord bezi, çelikord, plastik, kauçuk ve boya endüstrisiyle Taşıt Araçları Yan Sanayi Organize Sanayi Bölgesi'ne (TOSB) ev sahipliği yapan Kocaeli, sektörün adet bazındaki üretim ve ihracat rakamlarına en fazla katkı sağlayan illerden biri oldu.

Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) verilerine göre, Türk otomotiv sektörü 2020'de 1 milyon 297 bin 854 adet taşıt aracı üretti.

Ford Otosan, Hyundai Assan, Honda Türkiye ve Anadolu Isuzu'nun Kocaeli'deki fabrikalarında bu dönemde toplam üretim 485 bin 913 olarak gerçekleşti. Bu rakam Türk otomotiv sektörün toplam üretiminin yüzde 37'sini oluşturdu.

Kentteki otomotiv fabrikalarında üretilen araçların yüzde 80'ine denk gelen 386 bin 599'unun varış noktası, yurt dışı lokasyonlar olarak kayda geçti.

Kocaeli'de üretilip yurt dışına gönderilen araçların, 916 bin 543'ü bulan Türkiye genel ihracatındaki payı ise yüzde 42 olarak gerçekleşti. Böylece, Türkiye'nin ihraç ettiği her 100 araçtan 42'si Kocaeli'deki fabrikalardan çıkmış oldu.

EN FAZLA ÜRETİM OTOSAN'DAN

Ford Otosan, kentteki firmalar arasında üretim ve ihracatta liderliğini sürdürürken bu iki kategoride Hyundai Assan ikinci, Honda Türkiye üçüncü, Anadolu Isuzu da dördüncü sırada yer aldı.

Üretim ve ihracatta lider koltuğunda oturan Ford Otosan, geçen yıl Gölcük ve Yeniköy fabrikalarında 11 bin 145 otomobil, 258 bin 81 kamyonet, 50 bin 889 minibüs olmak üzere 320 bin 115 adetlik üretim gerçekleştirdi. Şirketin ihracatının üretimine oranı ise yüzde 79 olarak kayıtlara geçti.

İzmit'teki Asım Kibar Organize Sanayi Bölgesi'nde kurulu fabrikasında binek tipinde i10 ve i20 modellerinin üretimini gerçekleştiren Hyundai Assan, 2020'de 137 bin 34 adetlik üretime imza atarken bunun yüzde 93'üne denk gelen 128 bin 3'ünü ihraç etti.

Honda Türkiye, ürettiği 25 bin 868 araçtan 6 bin 421'ini ihraç ederken Anadolu Isuzu da 2 bin 896 adet üretim ve 510 adet ihracat gerçekleştirdi.

TİCARİ ARAÇTA ÜRETİM VE İHRACAT ÜSSÜ

Kocaeli, geçen yıl 311 bin 866 adetle Türkiye'deki toplam ticari araç üretiminin yüzde 70'ini, 245 bin 511 adetle de toplam ihracatın yüzde 77'sini gerçekleştirdi.

Ford Otosan, Hyundai Assan, Honda Türkiye ve Anadolu Isuzu'nun Kocaeli'deki fabrikalarında geçen yıl üretilen ve ihraç edilen araç sayıları şu şekilde;

FirmaÜretimİhracat
Ford Otosan320.115251.665
Hyundai Assan137.034128.003
Honda Türkiye25.8686.421
Anadolu Isuzu2.896510
TOPLAM485.913386.599

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