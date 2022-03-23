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Haberler İş-Yaşam Son dakika: İhracat birim değer endeksi ocakta arttı
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2022 yılı ocak ayı dış ticaret endeksleri açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2022 yılı Ocak ayı Dış Ticaret Endekslerini açıkladı. İhracat birim değer endeksi Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6.5 arttı. İthalat birim değer endeksi ise ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 42.7 arttı. İhracat birim değer endeksinin ithalat birim değer endeksine bölünmesiyle hesaplanan ve 2021 yılı Ocak ayında 97.5 olarak elde edilmiş olan dış ticaret haddi, 24.7 puan azalarak, 2022 yılı Ocak ayında 72.8 oldu.

Son dakika: İhracat birim değer endeksi ocakta arttı
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İhracat birim değer endeksi Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %6,5 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde %5,1, ham maddelerde (yakıt hariç) %21,4, yakıtlarda %56,8 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) %4,2 arttı.

İHRACAT MİKTAR ENDEKSİ YÜZDE 10.0 ARTTI

İhracat miktar endeksi Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %10,0 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde %16,7, ham maddelerde (yakıt hariç) %23,3 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) %13,0 artarken, yakıtlarda %4,4 azaldı.

İTHALAT BİRİM DEĞER ENDEKSİ YÜZDE 42.7 ARTTI

İthalat birim değer endeksi Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %42,7 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde %19,1, ham maddelerde (yakıt hariç) %35,5, yakıtlarda %217,0 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) %12,8 arttı.

İTHALAT MİKTAR ENDEKSİ YÜZDE 8.1 ARTTI

İthalat miktar endeksi Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %8,1 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde %9,0, ham maddelerde (yakıt hariç) %12,4, yakıtlarda %6,1 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) %14,5 arttı.

MEVSİM VE TAKVİM ETKİLERİNDEN ARINDIRILMIŞ İHRACAT MİKTAR ENDEKSİ YÜZDE 3.6 AZALDI

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre; 2021 Aralık ayında 158,5 olan ihracat miktar endeksi %3,6 azalarak, 2022 Ocak ayında 152,8 oldu. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise; 2021 Ocak ayında 123,1 olan ihracat miktar endeksi %10,0 artarak, 2022 Ocak ayında 135,4 oldu.

MEVSİM VE TAKVİM ETKİLERİNDEN ARINDIRILMIŞ İTHALAT MİKTAR ENDEKSİ YÜZDE 1.2 ARTTI

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre; 2021 Aralık ayında 115,5 olan ithalat miktar endeksi %1,2 artarak, 2022 Ocak ayında 116,8 oldu. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise; 2021 Ocak ayında 101,6 olan ithalat miktar endeksi %8,1 artarak, 2022 Ocak ayında 109,8 oldu.

DIŞ TİCARET HADDİ 2022 YILI OCAK AYINDA 72.8 OLARAK GERÇEKLEŞTİ

İhracat birim değer endeksinin ithalat birim değer endeksine bölünmesiyle hesaplanan ve 2021 yılı Ocak ayında 97,5 olarak elde edilmiş olan dış ticaret haddi, 24,7 puan azalarak, 2022 yılı Ocak ayında 72,8 oldu.

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