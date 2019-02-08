Prometeon’un dünyadaki 4 ana bölgesinden birinin merkezi olarak, 75 ülkenin yönetim üssü rolünü üstlenen Prometeon Türkiye, 2019'daki hedef ve planlarını paylaştı.

Şirketin iş ortakları ve satış ekipleri ile bir araya geldiği toplantıda açıklamalarda bulunan Prometeon Türkiye, Orta Doğu, Afrika, Rusya, Orta Asya ve Kafkaslar CEO’su Alp Günvaran, "Türkiye’deki planlarımızı uzun vadeli bir bakış açısıyla gerçekleştirdiğimiz için 2019 yılını güçlenerek geride bırakacağımızı öngörüyoruz. Bugün filoların maliyetlerine baktığımızda ilk sırada yakıtın, ikinci sırada lastiğin yer aldığını görüyoruz" dedi.

ProTruck ile operasyonel maliyetlerin düşürülmesini ve mevcut işlerin de verimli şekilde sürdürülmesine imkan tanıyacak hizmetler sunduklarını kaydeden Günvaran, "Bu da sürdürülebilir büyümemize katkı sağlıyor" diye konuştu.

'ÜRETİMİ YÜZDE 75 ARTIRACAĞIZ'

2018'de İzmit fabrikasına 115 milyon dolarlık yatırım gerçekleştirdiklerini kaydeden Günvaran, "Yatırımımız sayesinde 2020 yılına dek üretimimizi yüzde 75 oranında artıracak, yeni istihdam yaratacak ve ihracatımızı 2 katına çıkaracağız" ifadesini kullandı.

Toplantıda Prometeon’un yeni ürünleri, ürün geliştirmeleri ve “ProTruck” çözümleri hakkında bilgiler paylaşıldı.