İhşidiler Kurucusu, Tarihi, Özellikleri ve Hükümdarları: İhşidiler Nerede Kuruldu?

Tarihte birçok devletin yeri ve konumu merak edilmiştir. Her kültürde olan devletler, özellikle tarih ve kültür meraklıları tarafından merak konusudur. Bilhassa Abbâsîler’e bağlı olarak varlığını sürdüren İhşidiler hakkında internet üzerinde birçok bilgi bulunur. Ayrıca bu devlet hakkındaki birçok bilgi de merak konusudur. Peki İhşidiler ne zaman ve nerede kuruldu? Kim tarafından yönetildi? İşte İhşidiler Devleti ile ilgili merak edilenler…

İHŞİDİLER TARİHİ

İhşidiler tarihi ile birçok kişinin ilgisini çekmiştir. Devlet, 935 yılında Muhammed bin Toğaç tarafından kurulmuştur. Devletin kurucusu olan Muhammed bin Toğaç, Abbâsîler tarafından Mısır valisi olarak atanan biridir. Fakat zaman içinde yönetimi ele geçirerek bağımsız hareket etmeye başlayan biri olmuştur. "İhşid" unvanı ise Samanîler tarafından Orta Asya’daki Türk beylerine verilen bir unvan olarak tarihe geçmiştir. Muhammed bin Toğaç’a da bu unvan Abbâsîler tarafından bizzat verilmiştir.

İHŞİDİLER ÖZELLİKLERİ

İhşidiler özellikleri arasında öne çıkanlar aşağıda listelenmiştir;

• Abbâsîler’e bağlı bir devlet olarak kurulmuş, ancak bağımsız hareket etmişlerdir.

• Mısır, Filistin, Suriye ve Hicaz bölgelerinde egemen olmuşlardır.

• Devletin kurucusu Muhammed bin Toğaç, Abbâsîler tarafından Mısır valisi olarak atanmıştır.

• Hicaz bölgesini kontrol altına alarak Mekke ve Medine’yi yönetmişlerdir.

• Ekonomileri tarım ve ticarete dayalı olup, özellikle Mısır’daki zengin topraklardan büyük gelir elde etmişlerdir.

• Askeri yapıları Türklerden ve Sudanlı paralı askerlerden oluşmuştur.

• Fatımîler tarafından yıkılmışlardır.

• İhşidiler kurucusu Abbasi Devleti'ne hizmet eden bir Türk komutanı olan Muhammed B. Tuğç (Toğaç) olarak bilinir.

İhşidiler, zaman içinde çeşitli nedenlerden yıkılsalar da Mısır ve Hicaz topraklarında iz bırakmışlardır.

İHŞİDİLER SINIRLARI NERESİ?

İhşidiler sınırları ise aşağıda verilmiştir;