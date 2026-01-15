Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem İhtiyaç sahiplerine kömür yardımı yapılacak: 2026 kömür yardımı başvurusu nasıl, nereden yapılır, dağıtım kriterleri neler?

        2026 yılında ihtiyaç sahiplerine kömür yardımı yapılacak: Kömür yardımı başvurusu nasıl yapılır?

        2026 yılında ihtiyaç sahibi vatandaşlara kömür yardımı yapılacak. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı. Kömür yardımların etkin ve adil bir şekilde yapılabilmesi için detaylı düzenleme paylaşıldı. Bu kapsamda "Kömür yardımı ne zaman, nasıl yapılacak, dağıtım kriterleri neler?" soruları gündeme geldi. İşte tüm detaylar haberimizde...

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.01.2026 - 16:45 Güncelleme: 15.01.2026 - 16:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Hazine ve Maliye Bakanlığınca belirlenecek kömür yardımı 2026 yılında ihtiyaç sahiplerine dağıtılacak. Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile yardımın hangi hanelere ne kadar yapılacağı ayrıntılı bir şekilde düzenlendi. Bu düzenleme ile birlikte dağıtım sürecinin adil bir şekilde gerçekleştirilmesi sağlanarak, kömürün doğru kişilere ulaşması amaçlanıyor. Peki, 2026 kömür yardımı başvurusu nasıl, nereden yapılır? İşte tüm ayrıntılar...

        2

        2026 YILINDA İHTİYAÇ SAHİPLERİNE KÖMÜR YARDIMI YAPILACAK

        İhtiyaç sahibi hanelere 2026 yılında ısınma amaçlı kömür yardımı yapılacak. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak 1 Ocak 2026 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.

        Bu kararla, kömür dağıtımı yapılacak ihtiyaç sahibi hanelerin ve kömür miktarının belirlenmesi, kömürün tedariki, sevkiyat programı ve dağıtım organizasyonunun yapılması, dağıtılacak kömürün niteliği ve satış fiyatının tespitine yönelik usul ve esaslar belirlendi.

        RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANAN KÖMÜR YARDIMINA İLİŞKİN KARAR İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        KÖMÜR YARDIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

        Kömür yardımı başvurusu yapmak isteyenler, ikametgahının bulunduğu yerdeki SYD Vakfına giderek, posta yoluyla dilekçe göndererek veya e-Devlet Kapısı üzerinden Sosyal Yardım Başvuru Hizmeti sekmesi kullanılarak sosyal yardım başvurusunu gerçekleştirebilir.

        KÖMÜR YARDIMI BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        KÖMÜR YARDIMI DAĞITIM KRİTERLERİ

        Kömür yardımı yapılacak haneler, il ve ilçelerde faaliyet gösteren sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıfları tarafından belirlenecek. Hane başına verilecek kömür miktarı, bölgenin iklim koşulları, geçmiş yıllardaki dağıtım verileri ve kömürün teknik özellikleri dikkate alınarak tespit edilecek.

        Vakıflarca tespiti yapılan hane sayıları ise Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının değerlendirmeleri sonucu onaylanacak.

        5

        KÖMÜR YARDIMI SEVKİYAT SÜRECİ

        Kömürün temini ve sevkiyatı, Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu ve Türkiye Taşkömürü Kurumu tarafından yürütülecek. Dağıtım programı, yıllık sevkiyat planına uygun şekilde hazırlanacak ve vakıflara teslim edilecek kömürlerin taşınmasında demiryolu taşımacılığına öncelik tanınacak.

        Sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarınca belirlenecek ihtiyaç sahibi hanelere il ve ilçe içinde dağıtım organizasyonu vakıflara ait olacak.

        Haberi Hazırlayan: Merve Erdoğan
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "MHP ile görüş ayrılığı yok"
        "MHP ile görüş ayrılığı yok"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bağımlılık terör kadar tehlikeli
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bağımlılık terör kadar tehlikeli
        "İran'ı yakından takip ediyoruz"
        "İran'ı yakından takip ediyoruz"
        MSB: İran sınırında tüm tedbirler alındı
        MSB: İran sınırında tüm tedbirler alındı
        Nazım Hikmetli veda
        Nazım Hikmetli veda
        Para dolu poşeti çöpe attı
        Para dolu poşeti çöpe attı
        NYT: ABD'nin İran'a olası saldırısı günler sonra olacak
        NYT: ABD'nin İran'a olası saldırısı günler sonra olacak
        Trump: Anlaşmanın önündeki engel Zelenskiy
        Trump: Anlaşmanın önündeki engel Zelenskiy
        Trump'ın İran açıklamaları sonrası petrol fiyatlarında düşüş
        Trump'ın İran açıklamaları sonrası petrol fiyatlarında düşüş
        Salih Özcan'da frene basıldı
        Salih Özcan'da frene basıldı
        Durumu çok ciddi
        Durumu çok ciddi
        Derya Çayırgan için ev hapsi talebi
        Derya Çayırgan için ev hapsi talebi
        Süper Lig'de imza şov: Transferler açıklandı!
        Süper Lig'de imza şov: Transferler açıklandı!
        Kahreden haber... Akşam baba sabah oğlu öldü!
        Kahreden haber... Akşam baba sabah oğlu öldü!
        G.Saray'ın Fofana teklifi ortaya çıktı!
        G.Saray'ın Fofana teklifi ortaya çıktı!
        Avrupa'da transferin gözdesi: En-Nesyri!
        Avrupa'da transferin gözdesi: En-Nesyri!
        En az altın kadar değerliydi...
        En az altın kadar değerliydi...
        ABD-İran hattındaki son gelişmeler neler?
        ABD-İran hattındaki son gelişmeler neler?
        Fon dağılımı iyi yapılmalı
        Fon dağılımı iyi yapılmalı
        "Hikâye beni içine çekti"
        "Hikâye beni içine çekti"