2026 yılında ihtiyaç sahiplerine kömür yardımı yapılacak: Kömür yardımı başvurusu nasıl yapılır?
2026 yılında ihtiyaç sahibi vatandaşlara kömür yardımı yapılacak. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı. Kömür yardımların etkin ve adil bir şekilde yapılabilmesi için detaylı düzenleme paylaşıldı. Bu kapsamda "Kömür yardımı ne zaman, nasıl yapılacak, dağıtım kriterleri neler?" soruları gündeme geldi. İşte tüm detaylar haberimizde...
Hazine ve Maliye Bakanlığınca belirlenecek kömür yardımı 2026 yılında ihtiyaç sahiplerine dağıtılacak. Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile yardımın hangi hanelere ne kadar yapılacağı ayrıntılı bir şekilde düzenlendi. Bu düzenleme ile birlikte dağıtım sürecinin adil bir şekilde gerçekleştirilmesi sağlanarak, kömürün doğru kişilere ulaşması amaçlanıyor. Peki, 2026 kömür yardımı başvurusu nasıl, nereden yapılır? İşte tüm ayrıntılar...
2026 YILINDA İHTİYAÇ SAHİPLERİNE KÖMÜR YARDIMI YAPILACAK
İhtiyaç sahibi hanelere 2026 yılında ısınma amaçlı kömür yardımı yapılacak. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak 1 Ocak 2026 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.
Bu kararla, kömür dağıtımı yapılacak ihtiyaç sahibi hanelerin ve kömür miktarının belirlenmesi, kömürün tedariki, sevkiyat programı ve dağıtım organizasyonunun yapılması, dağıtılacak kömürün niteliği ve satış fiyatının tespitine yönelik usul ve esaslar belirlendi.
RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANAN KÖMÜR YARDIMINA İLİŞKİN KARAR İÇİN TIKLAYINIZ
KÖMÜR YARDIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Kömür yardımı başvurusu yapmak isteyenler, ikametgahının bulunduğu yerdeki SYD Vakfına giderek, posta yoluyla dilekçe göndererek veya e-Devlet Kapısı üzerinden Sosyal Yardım Başvuru Hizmeti sekmesi kullanılarak sosyal yardım başvurusunu gerçekleştirebilir.
KÖMÜR YARDIMI DAĞITIM KRİTERLERİ
Kömür yardımı yapılacak haneler, il ve ilçelerde faaliyet gösteren sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıfları tarafından belirlenecek. Hane başına verilecek kömür miktarı, bölgenin iklim koşulları, geçmiş yıllardaki dağıtım verileri ve kömürün teknik özellikleri dikkate alınarak tespit edilecek.
Vakıflarca tespiti yapılan hane sayıları ise Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının değerlendirmeleri sonucu onaylanacak.
KÖMÜR YARDIMI SEVKİYAT SÜRECİ
Kömürün temini ve sevkiyatı, Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu ve Türkiye Taşkömürü Kurumu tarafından yürütülecek. Dağıtım programı, yıllık sevkiyat planına uygun şekilde hazırlanacak ve vakıflara teslim edilecek kömürlerin taşınmasında demiryolu taşımacılığına öncelik tanınacak.
Sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarınca belirlenecek ihtiyaç sahibi hanelere il ve ilçe içinde dağıtım organizasyonu vakıflara ait olacak.