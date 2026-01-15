Hazine ve Maliye Bakanlığınca belirlenecek kömür yardımı 2026 yılında ihtiyaç sahiplerine dağıtılacak. Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile yardımın hangi hanelere ne kadar yapılacağı ayrıntılı bir şekilde düzenlendi. Bu düzenleme ile birlikte dağıtım sürecinin adil bir şekilde gerçekleştirilmesi sağlanarak, kömürün doğru kişilere ulaşması amaçlanıyor. Peki, 2026 kömür yardımı başvurusu nasıl, nereden yapılır? İşte tüm ayrıntılar...