İİT'den Yemen hükümetine destek mesajı

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), Yemen'de meşru hükümete ve ülkenin istikrarına desteğini yineledi.

İİT Genel Sekreteri Hüseyin İbrahim Taha adına yapılan yazılı açıklamada, İİT'nin Yemen Cumhuriyeti, egemenliği ve toprak bütünlüğüne olan değişmez tutumuna dikkat çekildi.

Açıklamada, ülkede yaşanan son gelişmelere atıfta bulunularak Yemen'in birliğini ve devletin ulusal kurumlarını baltalayacak her türlü girişimin kesin bir dille reddedildiği aktarıldı.

Yemen Başkanlık Konseyi ve ona bağlı meşru hükümete tam destek verildiği belirtilen açıklamada, ülkedeki ulusal kurumların da Yemen halkının beklentilerini karşılayacak şekilde korunmasının önemine işaret edildi.

Ayrılıkçı Güney Geçiş Konseyi'nin (GGK) Yemen'in birliğini ve barış çabalarını tehdit edecek her adımının kınandığı açıklamada, Yemen'de güvenliğe ve istikrara yönelik her türlü tehdidin bölgesel güvenlik ve istikrar için de tehlike teşkil ettiği belirtildi.

Yemen'de tansiyonun düşürülmesi çağrısı yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Müslümanların kıblesi ve kutsal toprakların bulunduğu Suudi Arabistan'ın güvenliği, barışı ve egemenliği de dokunulması mümkün olmayan kırmızı çizgidir. Suudi Arabistan'ın güvenliğine yönelik herhangi bir tehdit tüm İİT'nin güvenliğine doğrudan yapılmış kabul edilir."

Yemen'de krizin kökten çözümü için siyasi ve diplomatik çabaların önemine vurgu yapılarak Yemenli taraflara itidal ve ülkenin çıkarları ile halkın beklentileri doğrultusunda sorumluluk alma çağrısında bulunuldu.

Yemen'deki son gelişmeler

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı, dün Yemen’in talebi doğrultusunda BAE’ye Yemen topraklarındaki askerlerini 24 saat içinde çekme ve ülkedeki hiçbir tarafa askeri ya da mali destek vermeme çağrısı yapmıştı.

Riyad yönetimi, “BAE’nin, Hadramevt ve Mehra vilayetlerinde, Suudi Arabistan’ın güney sınırlarına yakın bölgelerde askeri operasyonlar yürütmesi için Güney Geçiş Konseyini (GGK) sevk ettiğine” işaret ederek, söz konusu eylemleri "ulusal güvenliğe tehdit" olarak değerlendirmişti.

BAE ise Suudi Arabistan ile yaşanan gerilimin ardından Yemen’de görev yapan terörle mücadele ekiplerini feshettiğini duyurmuştu.