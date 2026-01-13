ikas Eyüpspor, Kamerunlu oyuncuyu kiraladı
Trendyol Süper Lig ekiplerinden ikas Eyüpspor, Kamerunlu futbolcu Jerome Onguene'ni sezon sonuna kadar kiraladı.
Trendyol Süper Lig'de mücadele eden ikas Eyüpspor, Kamerunlu oyuncu Jerome Onguenen'i kiraladı.
Kulübün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan paylaşımda, Romanya ekibi Petrolul Ploiești'de forma giyen 28 yaşındaki savunma oyuncusunun sezon sonuna kadar kiralandığı bildirildi.
Onguene, bu sezon Romanya ekibiyle 6 maçta görev aldı.
