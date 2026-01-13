Habertürk
Habertürk
        Haberler Spor Futbol Süper Lig ikas Eyüpspor ikas Eyüpspor, Kamerunlu oyuncuyu kiraladı - Futbol Haberleri

        ikas Eyüpspor, Kamerunlu oyuncuyu kiraladı

        Trendyol Süper Lig ekiplerinden ikas Eyüpspor, Kamerunlu futbolcu Jerome Onguene'ni sezon sonuna kadar kiraladı.

        Giriş: 13.01.2026 - 20:53 Güncelleme: 13.01.2026 - 20:53
        ikas Eyüpspor, Kamerunlu oyuncuyu kiraladı!
        Trendyol Süper Lig'de mücadele eden ikas Eyüpspor, Kamerunlu oyuncu Jerome Onguenen'i kiraladı.

        Kulübün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan paylaşımda, Romanya ekibi Petrolul Ploiești'de forma giyen 28 yaşındaki savunma oyuncusunun sezon sonuna kadar kiralandığı bildirildi.

        Onguene, bu sezon Romanya ekibiyle 6 maçta görev aldı.

