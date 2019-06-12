IKEA çalışma saatleri 2019

Dünyanın en büyük perakende şirketlerinden biri olan IKEA, İsveç'in en popüler markalarından birini teşkil ediyor. Uluslararası mobilya mağaza zinciri IKEA'nın Türkiye'de de şubeleri bulunuyor.

DÜNDEN BUGÜNE IKEA

IKEA'nın kurucusu Ingvar Kamprad'ın beş yaşındayken komşularına kibrit satmaya başlaması ile başlayan hikayesi 1943'te 17 yaşındayken şirketini kurması ile devam eder. IKEA kısaltması adı ve soyadının baş harfleri (I.K.) ile büyüdüğü köy ve çiftlik adlarının baş harflerinden oluşur (Elmtaryd (E) ve Agunnaryd (A). IKEA düşük fiyatlı kurşun kalemler, cüzdanlar, resim çerçeveleri, masa servis örtüleri, saatler, mücevherat ve naylon çorap satar. IKEA 1947 yılında ürün grubuna mobilyayı ekledi ve 1955 yılında kendi mobilyalarını tasarlamaya başladı. IKEA'nın ilk mağazazı yakındaki şehir Älmhult’da açıldı. Burası aynı zamanda IKEA’nın ilk “toptan satış yeri” mağazası oldu. İsveç dışındaki ilk mağaza Norveç’te Oslo’nun dışında bir ilçe olan Asker’de 23 Mart 1963’de açıldı.

IKEA'nın Aralık 2018 itibarıyla 48 ülkede 424 mağazası ve 208 bin çalışanı bulunmaktadır. Bu mağazalar, çoğu Avrupa'da olmak üzere, Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, Asya ve Avustralya'da vardır. İsrail ve diğer Orta Doğu ülkelerinde de mağazası bulunmaktadır.

IKEA MESAİ SAATLERİ 2019

IKEA hafta içi her gün sabah 10:00’da mesaiye başlar ve akşam kapanış saati olan 22:00’a kadar hizmet vermeye devam eder. IKEA öğle arası molası vermemektedir. IKEA, hafta sonları, resmi tatillerde ve bayramlarda hizmet vermektedir.

IKEA ADRES VE İLETİŞİM BİLGİLERİ

IKEA Türkiye Genel Müdürlüğü; Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Balkan Caddesi No: 62 Ümraniye/İstanbul adresinde bulunmaktadır. IKEA Türkiye Genel Müdürlüğüne 0216 528 05 55 numaralı telefon veya 0 216 528 05 07 faks numarasıyla ulaşabilirsiniz.

IKEA Çağrı Merkezine, haftanın her günü 09.00-22.00 saatleri arasında 444 4 532 numaralı telefon aracılığıyla erişebilirsiniz.