Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı

Kaza öğle saatlerinde, Kandıra yolu Cezaevleri mevkiinde meydana geldi. Kandıra yönüne gitmekte olan Başak Yılmaz idaresindeki otomobil sürücünün kontrolünü kaybetmesi sonucu karşı yönden gelen Servet Demirbaş idaresindeki hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı.

Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri geldi. Kazada yaralanan Başak Yılmaz ve annesi Aynur Yılmaz, hafif ticari aracın arka koltuğunda oturan Samet Demirbaş ile çocuklar Ecrin Demirbaş, Yusuf Demirbaş ve Arife Demirbaş yaralandı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastanelere kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.