Hastaoğlu, Davaha kiliminin kullanışlı olduğunu belirterek, "Eskiden koyun yününden dokunuyordu. Yünler boyanıyor, taranıyordu. Uğraşması zordu ama şu an hazır ipler var, ipleri paket paket alıp dokuyorsun. Per, eğrilce, ulama gibi nakış isimleri var. Geçmişte nakışları da aramızda bölüşüp tamamı bitince birleştiriyorduk" dedi.