İki grubun tartışması cinayetle bitti

İHA

Sakarya'da iki grup arasındaki tartışmada 1 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.

Erenler ilçesi Küpçüler Mahallesinde meydana gelen olayda, iki grup arasında henüz belirlenemeyen sebepten dolayı tartışma çıktı. Yerini kavgaya bırakan tartışmada Mutlu Ayhan, F.A. ve Z.A. silahla vurularak yaralandı.

Durumu haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinden yapılan ilk müdahaleleri sonrasında yaralılar hastaneye sevk edildi. Burada tedavi altına alınan yaralılardan Ayhan, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Polis ekipleri inceleme başlattı.