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Osmaniye’de, Osman ve Sevgi Dal çiftine ait, 7 Ocak Mahallesi'ndeki iş yerine gelen iki kişi, mahallelinin veresiye borcunu ödemek istediklerini söyledi.

AA'nın haberine göre, isimlerinin açıklanmasını istemeyen hayırseverler, defterde yazan borçlar için ödeme yaptı. Bakkal Osman Dal, iş yerinin camına, "Değerli müşterilerimiz, veresiye borçlarınızın tamamı hayırsever birileri tarafından 7 Şubat'ta ödenmiştir. Hayırseverlere teşekkür ederiz." yazısı asarak, tüm borcun ödendiğini duyurdu.

Dal, yaptığı açıklamada dükkanına gelen iki kişinin mahalle sakinlerinin veresiye defterindeki borç miktarını sorduğunu söyledi.

Defterdeki borcun 3 bin 500 lira çıktığını anlatan Dal, şunları kaydetti:

"İki hayırsevere çay ikram ettik. Mahalledeki vatandaşların borcunu hesaplayıp söyledik. 'Biz biraz daha fazla vereceğiz' dediler. İçlerinden biri araca gitti ve bir çanta dolusu parayla döndü. 'Şansınıza nakit kalmadı, avro vereceğiz' dedi. Borçlar 516 avro civarında tuttu. Fakat bize 1000 avro vereceklerini, kalan parayla da ihtiyaç sahiplerine kendileri adına yardımda bulunmamızı istediler. Biz de gıda paketleri hazırlayarak dağıtıyoruz. Çoğunu dağıttık, az bir kısmı kaldı. Onu da dağıtacağız."

Dal, veresiye defterinde borcu bulunan mahalle sakinlerine durumu anlattığında kimsenin inanmadığını ve şaka sandıklarını belirtti. Sevgi Dal da hayırseverlere, "Türkiye'nin farklı illerinde insanların borçlarını kapatanlar siz misiniz?" diye sorduğunu, onların da "Hayır, biz bir hayır kuruluşundan geliyoruz." yanıtını verdiklerini ifade etti.

KAHRAMANMARAŞ'TA DA ORTAYA ÇIKTILAR

Benzer şekilde Kahramanmaraş'ta da 2 kişi, gittikleri bir mahalledeki bakkalları dolaşıp 'Veresiye defterinizde borcunu ödeyemeyenler var mı?' diye sordu.

DHA'nın haberine göre de, bunun üzerine bakkallar defterlerini açıp borcunu ödemekte zorluk çekenleri belirledi. Hayırsever olduklarını belirten 2 kişi, borçları ödeyip, müahalleden ayrıldı, Karacasu mahallesindeki esnaflardan bakkal Hanifi Aslan, Cuma günü 2 kişinin bakkala girip borcunu ödeyemeyenlerin borçlarını ödeyip gittiğini söyledi.

Hayırseverlerin kim olduklarını söylemediğini belirten Aslan, şöyle dedi:

"Cuma namazından yarım saat önce 2 kişi gelip selam verdi. Bana, 'Bakkalda borcunu ödemekte zorlananlar, ödeyemeyenler var mı?' diye sordular. Ben de 'Var tabi, 5 senedir ödeyemeyip borcu olanlar da var' dedim. Onlar da 'Tamam, istediğimiz yere gelmişiz. Veresiye defterini çıkar da ödeyelim' dedi. Borcunu ödeyemeyenlerin borçlarını topladım, adamlar da parasını verip gitti. Hem ben çok memnun kaldım hem de alacaklı olduğum kişiler çok sevindiler. 'Allah sayılarınızı artırsın, çok güzel oldu. 6 senedir bakkallık yapıyorum daha böyle bir şey görmedim' dedim. Borcunu ödeyemeyen 13 kişinin toplam 5 bin lira tutan borcunu ödeyip gittiler. Bir aceleyle geldiler. İsimlerini sorunca da onemli değil. Çabuk ol başka yerlere de yetişeceğiz' dediler."

7-8 KİŞİNİN BORCUNU ÖDEYİP GİTTİLER

Hayırseverlerin uğradığı bir diğer bakkal Mehmet Kırcı da ilk defa böyle bir şeyle karşılaştığını söyledi. Kırcı, "Cuma günü öğle saatlerinde 2 vatandaşımız buraya gelip, borcunu ödemekte zorluk çekenlerin borcunu ödemek istediler. İsimlerini vermeden 7-8 kişinin 3 bin lira olan hesabını kapatıp gittiler. Kim olduklarını sorduğumda 'hayırsever' deyip gittiler" dedi.