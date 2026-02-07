İki ilde 19 düzensiz göçmen yakalandı
Bingöl'de yasa dışı yollarla yurda girdiği tespit edilen 12 düzensiz göçmen yakalandı, 4 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı. Bursa'nın İnegöl ilçesinde yakalanan 7 düzensiz göçmen ise sınır dışı edilmek üzere Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi
Bingöl Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri Van istikametinden kente gelen 2 aracı durdurdu.
Araçlarda yapılan kontrolde Afganistan uyruklu 12 düzensiz göçmen yakalandı. Olayla ilgili 4 şüpheli hakkında adli işlem uygulandı.
BURSA'DA 7 DÜZENSİZ GÖÇMEN YAKALANDI
Bursa'nın İnegöl ilçesinde, 7 düzensiz göçmen yakalandı.
AA'nın haberine göre; kırsal Cerrah Mahallesi'nde jandarma ekipleri, önceden belirlenen adreslere yönelik operasyon düzenledi.
Yurda yasa dışı yollardan girdikleri tespit edilen 7 düzensiz göçmen ekiplerin çalışması sonucu yakalandı.
Yakalanan göçmenler sağlık kontrolü ve jandarmadaki ifadelerinin ardından sınır dışı edilmek üzere Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
*Haberin fotoğrafı İHA tarafından servis edilmiştir.