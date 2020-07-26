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İzmir ve Kocaeli'de meydana gelen ika ayrı silahlı kavga olayında, 3 kişi ağır yaralandı.

AA'nın haberine göre, Konak ilçesi Ege Mahallesi'nde bir şantiye alanına giren Ahmet K. ve Seyit Ahmet Ş'ye kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi, pompalı tüfekle ateş edip kaçtı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Saçmaların isabet ettiği yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Olay yerinde inceleme yapan polis, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.

KOCAELİ'DE BAŞINDAN VE GÖĞSÜNDEN VURULDU

İHA'nın haberine göre, Kocaeli'nin Darıca ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgada bir kişi silahla vurularak yaralandı.

Olay, Darıca ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi İsra Sokak'ta meydana geldi. Sokakta 2 grup arasında kavga çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonrasında şahıslardan birisi, araç içerisinden silahla ateş açtı. Kurşunun isabet ettiği İlkay K. başından ve göğsünden yaralandı.

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan İlkay K., Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, kaçan şahısların yakalanması için çalışma başlattı.