İki kanalın yayınını ele geçirdi, aradan 40 yıl geçti ama maskeli kişi hala bulunamadı! FBI’ın bile çözemediği Max Headroom olayı

İKİ SAAT SONRA YENİDEN ORTAYA ÇIKTI

Aynı gece, yerel saatle 23.15 sularında bu kez WTTW kanalında yayınlanan Doctor Who dizisinin yayını aniden kesildi. Ekranda yine aynı maskeli kişi belirdi. Ancak bu kez yalnızca görüntü değil, ses de vardı.

Bozuk bir ses tonuyla konuşan kişi; anlaşılması güç ifadeler kullanıyor, şarkı sözleri mırıldanıyor ve dönemin popüler kültürüne göndermeler yapıyordu. Zaman zaman dans ediyor, çeşitli nesneler gösteriyor ve sıra dışı hareketler sergiliyordu.

Yaklaşık 90 saniye süren bu ikinci korsan yayının ardından yayın yeniden normale döndü.