İki kanalın yayınını ele geçirdi, aradan 40 yıl geçti ama maskeli kişi hala bulunamadı! FBI’ın bile çözemediği Max Headroom olayı
1987 yılında Chicago'da iki televizyon kanalının yayını beklenmedik bir şekilde kesildi. Ekrana çıkan Max Headroom maskeli kişi kısa süre sonra ekrandan kayboldu. Ancak geride bıraktığı soru, FBI ve yetkililerin tüm çabalarına rağmen hala cevapsız: O gece ekranın arkasında kim vardı?
22 Kasım 1987 gecesi ABD'nin Chicago kentinde yaşanan sıra dışı olay, televizyon tarihinin en gizemli vakalarından biri olarak hafızalara kazındı. O gece iki farklı televizyon kanalının yayını, yüzünde plastik bir maske bulunan ve kendisini dönemin popüler televizyon karakteri Max Headroom'a benzeten kimliği belirsiz bir kişi tarafından ele geçirildi. Aradan onlarca yıl geçmiş olmasına rağmen saldırının faili hala bulunabilmiş değil.
HER ŞEY BİR SPOR BÜLTENİ SIRASINDA BAŞLADI
Olayın ilk bölümü, Chicago'da yayın yapan WGN-TV kanalında yaşandı. Saatler 21.14'ü gösterirken spor spikeri Dan Roan'ın ekranda olduğu sırada yayın aniden kesildi. Kısa süre sonra izleyicilerin karşısına beklenmedik bir figür çıktı.
Güneş gözlüğü ve Max Headroom maskesi takmış bir kişi, dönen bir fonun önünde sallanıyordu. Görüntü oldukça netti ancak sesler anlaşılmıyor, yalnızca uğultuya benzer sesler duyuluyordu.
Yaklaşık 30 saniye süren bu müdahalenin ardından yayın normale döndü. Ekrana geri gelen Dan Roan'ın yaşananlardan haberi yoktu. Şaşkınlığını gizleyemeyen spiker, izleyicilere "Ne olduğunu merak ediyorsanız, ben de en az sizin kadar merak ediyorum" diyerek yayına devam etti. Ancak bu, gizemli korsanın son hamlesi değildi.
İKİ SAAT SONRA YENİDEN ORTAYA ÇIKTI
Aynı gece, yerel saatle 23.15 sularında bu kez WTTW kanalında yayınlanan Doctor Who dizisinin yayını aniden kesildi. Ekranda yine aynı maskeli kişi belirdi. Ancak bu kez yalnızca görüntü değil, ses de vardı.
Bozuk bir ses tonuyla konuşan kişi; anlaşılması güç ifadeler kullanıyor, şarkı sözleri mırıldanıyor ve dönemin popüler kültürüne göndermeler yapıyordu. Zaman zaman dans ediyor, çeşitli nesneler gösteriyor ve sıra dışı hareketler sergiliyordu.
Yaklaşık 90 saniye süren bu ikinci korsan yayının ardından yayın yeniden normale döndü.
MAX HEADROOM KİMDİ?
Yayınlarda görülen maskenin seçilmesi tesadüf değildi. Max Headroom, 1980'lerde büyük popülerlik kazanan kurgusal bir televizyon karakteriydi. Bilgisayar tarafından oluşturulmuş izlenimi veren görüntüsü, mekanik konuşma tarzı ve hiciv dolu tavırlarıyla dönemin popüler kültür simgelerinden biri haline gelmişti.
Bu nedenle korsan yayını gerçekleştiren kişi ya da kişilerin, dikkat çekmek amacıyla özellikle bu karakteri seçmiş olabileceği değerlendiriliyor.
YAYIN NASIL ELE GEÇİRİLDİ?
Olayın en dikkat çekici yönlerinden biri de kullanılan yöntemdi. İnternetin henüz yaygın olmadığı bir dönemde yapılan bu müdahale, televizyon yayın sinyallerinin hedef alınmasıyla gerçekleştirildi.
Yetkililere göre saldırganlar, yayın istasyonlarının kullandığı mikrodalga sinyallerini daha güçlü bir vericiyle bastırarak kendi görüntülerini yayına aktarmayı başardı. Teknik açıdan bakıldığında saldırının gerçekleştirilmesi imkansız değildi. Ancak ciddi bilgi birikimi, doğru ekipman ve kusursuz zamanlama gerektiriyordu.
FBI VE FCC SORUŞTURMA BAŞLATTI
ABD'de yayın frekanslarına izinsiz müdahale etmek, federal suç kapsamında değerlendiriliyordu. Bu nedenle olay kısa sürede Federal İletişim Komisyonu (FCC) ve Federal Soruşturma Bürosu'nun (FBI) gündemine taşındı. Yetkililer çok sayıda ihbarı değerlendirerek kapsamlı bir soruşturma başlattı.
Ancak tüm çabalara rağmen saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişilerin kimliği hiçbir zaman tespit edilemedi ve olayla bağlantılı bir tutuklama yapılamadı.
GİZEMİNİ KORUMAYA DEVAM EDİYOR
Aradan yaklaşık 40 yıl geçmesine rağmen Max Headroom saldırısı hala çözülebilmiş değil. Olayın nasıl gerçekleştirildiğine dair teknik açıklamalar büyük ölçüde ortaya çıkarılmış olsa da maskenin arkasındaki kişinin kim olduğu sorusu cevapsız kalmaya devam ediyor.
Bu nedenle 1987'de Chicago'da yaşanan yayın korsanlığı vakası, yalnızca televizyon tarihinin değil, internet öncesi dönemin en gizemli medya olaylarından biri olarak kabul ediliyor.
Görseller Wikipedia (Kamu Malı) ve IMDb'den alınmıştır