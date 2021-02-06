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İki kardeş sahilde binlerce yıllık fil fosili buldu

İngiltere'de iki amatör fosil avcısı kardeş, Wight Adası'ndaki sahilde 10 bin ila 125 bin yıl öncesine ait olduğu tahmin edilen fil fosili buldu

İki kardeş sahilde binlerce yıllık fil fosili buldu - Haberler
DHA

İngiltere'de Luke Ferguson ve Joe Ferguson adlı fosil avcısı kardeşler, Wight Adası'nın Brighstone Sahili'nde 10 bin ila 125 bin yıl öncesine ait olduğu tahmin edilen kemikler buldu.

DHA'nın haberine göre 25-30 kilo ağırlığındaki kemiklerin, 4 metre boyunda ve 11-15 ton ağırlığındaki bir file ait olabileceği ifade edildi.

Ferguson kardeşler kemiğin fotoğrafını uzmanlar tarafından incelenmek üzere Wight'taki Dinozor Adası Müzesi'ne gönderdi.

Joe Ferguson, buldukları kalıntıyla ilgili, "Yarısı sanki çizgi film dekoru gibi kumdan çıkmıştı. İnanılmazdı. Kazmak zorunda bile kalmadık, çekince hemen çıktı. Oldukça heyecan vericiydi" diye konuştu.

BULUNDUĞU YER BAKIMINDAN EŞSİZ

Müzenin Genel Müdürü Dr. Martin Munt, fosilin bir pazı kemiği olduğunu ve 10 bin ila 125 bin yıl öncesine ait olabileceğini belirtti.

Böylesi bir kemiğin adanın bu tarafında 'nadir bulunduğunu' söyleyen Munt, fosilin bozulmadan kalabilmiş olması ve bulunduğu yer bakımından gerçekten eşsiz olduğunu ifade etti.

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