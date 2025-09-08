Örek, sıcaklık artışının küresel ısınma, El Nino gibi olaylarla da bağlantılı olduğunu, net bilgiler için daha ileri seviye analizler yapılacağını aktardı. Deniz suyundaki sıcaklık değerinin bu eşiğe sabitlenip sabitlenmediğini anlamak için sürekli izleme yapmak gerektiğini vurgulayan Örek, "Bir sonraki yıl baktığımızda bu değer normal de çıkabilir, o döneme özgü bir sıcaklık da olabilir. Bu yüzden uzun dönemli ortalamalara bakılır ve yıllık sıcaklıkların bu ortalamadan ne kadar saptığı değerlendirilir. Her yıl 'rekor sıcaklık' ifadesini duyar hale geldik, bu artık rutinimiz oldu. Bu durum, küresel ısınmanın bir sonucu ve küresel ölçekte tedbirler alınması gerekiyor" değerlendirmesinde bulundu.