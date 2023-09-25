İki kuzen baraj göletinde kaybolmuştu! Çifte acı!
Hatay'ın Altınözü ilçesinde, dün girdikleri baraj gölünde kaybolan ve kuzen oldukları öğrenilen 14 yaşındaki Mehmet ve 16 yaşındaki Ahmet Müne'nin cansız bedenlerine ulaşıldı. Cenazeler, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi morguna kaldırıldı. Çocukların aileleri gözyaşlarına boğuldu
Hatay'da acı olay, Altınözü ilçesinde yaşandı. İki kuzen, Yarseli Barajı'nın göletinde serinlemek istedi. Ancak suya giren kuzenlerden bir sürü sonra haber alınamadı.
DALGIÇ EKİPLER HAREKETE GEÇTİ
AA'da yer alan habere göre Doğu Akdeniz Grup Komutanlığı'na bağlı dalgıç ekipler, Yarseli Baraj Gölü'nde kaybolan Suriye uyruklu Mehmet (14) ile Ahmet Müne'nin (16) bulunması için harekete geçti.
CANSIZ BEDENLERİNE ULAŞILDI
Dün hava karardıktan sonra ara verilen çalışmalar, günün ilk ışıklarıyla yeniden başladı. Dalgıç ekibince yapılan aramalarda, iki kuzenin cansız bedenlerine ulaşıldı.
CENAZELER MORGA KALDIRILDI
Cenazeler, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi morguna kaldırıldı.
DÜN ARAMAYA ARA VERİLMİŞTİ
Yarseli Baraj Gölü'ne giren kuzenler Mehmet ile Ahmet Müne suda kaybolmuş, bölgeye Doğu Akdeniz Grup Komutanlığına bağlı dalgıç ekipler sevk edilmişti. Arama kurtarma çalışmalarına, dün havanın kararmasıyla ara verilmişti.