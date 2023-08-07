İki kuzene akraba kurşunu! Biri hayatını kaybetti

Zeytinburnu'nda kuzenlere akraba saldırısı! 1 kişi hayatını kaybetti İstanbul'da bir telefon dükkanı işleten 2 kuzen silahlı saldırıya uğradı. Korkunç olayda kuzenlerden biri hayatını kaybederken biri ağır yaralandı. Saldırının ise aile büyükleri tarafından alınan kararla yapıldığı iddia edildi

İstanbul Zeytinburnu'nda işlettikleri telefoncu dükkanı önünde oturan iki kuzen Bilal Aslan ve Derviş Aslan, akrabaları tarafından silahlı saldırıya uğradı. Saldırıda, Bilal Aslan hayatını kaybetti. Derviş Aslan'ın ise hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Silahlı saldırıya aile büyüklerinin karar verdiği iddia edildi.

DHA'nın haberine göre olay, dün gece saatlerinde Zeytinburnu Çırpıcı Mahallesi'nde meydana geldi.

Kuzen oldukları öğrenilen Bilal Aslan ve Derviş Aslan, işlettikleri telefoncu dükkanı önünde sohbet ettikleri sırada aralarında husumet bulunan 8 kişilik akraba grubunun silahlı saldırısına uğradı.

REKLAM Saldırı sırasında iki kuzen ve ailesiyle birlikte yoldan geçmekte olan 8 yaşındaki A.K. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edilirken, saldırganlar olay yerinden kaçtı. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.