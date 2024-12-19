İki oğlu sette çalışan Angelina Jolie: Çocuklarım acı çektiğimi gördü

Brad Pitt ile 2016'da ayrılan altı çocuk annesi Jolie, geçtiğimiz günlerde verdiği röportajda, "Sevdiğim çocuklarım var ama bir yetişkin olarak çoğu zaman yalnızım" itirafında bulunmuştu.

Maria Callas hakkında konuşurken Jolie, "Kendimi onun sahip olduğu yalnızlıkla özdeşleşirken buluyorum" ifadesini kullanmıştı.