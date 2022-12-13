İki öğrencinin öldüğü scooter faciasında dava açıldı!

Antalya'da, elektrikli scooter kullanan lise öğrencileri Mahmut Yağız Balcı (18) ve Ada Kayahan'a (17) otomobille çarparak ölümlerine neden olan Muhammed Can Gülmez (23) hakkında, 15 yıla kadar hapis cezası talebiyle dava açıldı.

DHA'nın haberine göre kaza, 22 Ekim akşamı meydana geldi. Üniversite sınavına hazırlanan lise öğrencileri Mahmut Yağız Balcı ve Ada Kayahan, dershaneden çıktıktan sonra arkadaşlarıyla buluşup, yemek yedi ve evlerine gitmek için elektrikli scootera bindi.

KAZADA YOLA FIRLADILAR

Balcı'nın kullandığı scootera, süratli olduğu iddia edilen Muhammed Can G. yönetimindeki otomobil çarptı. Kazada Balcı ve Kayahan, yola fırladı. İhbarla bölgeye gelen sağlık ekiplerinin özel hastaneye kaldırdığı 2 arkadaş, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Gözaltına alınan sürücü ise sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.