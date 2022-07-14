İki taksici, ücret tartışmasında müşteriyi dövdü! 0:00 / 0:00

AA

Esenyurt'ta iki taksicinin ücret nedeniyle tartıştıkları müşteriyi darbetmesi cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

AA'da yer alan habere göre, taksi şoförü ile aracına binen müşterisi arasında ücret nedeniyle tartışma çıktı. Büyüyen tartışmaya başka bir taksi şoförü de katıldı.

Fotoğraf: DHA

KOVALAYIP SALDIRDILAR

İki taksi şoförü, bir süre kovaladıktan sonra yakaladıkları müşteriyi darbetti. Çevredekilerin araya girmesi ile kavga eden taksiciler ile yolcu kısa süre sonra ayrıldı.

Fotoğraf: DHA

Cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntülerde iki taksi şoförünün yakaladıkları kişiyi darbetmesi, ardından çevredekilerin araya girerek kavga edenleri ayırmaları yer alıyor.

*Haberin görseli DHA tarafından servis edilmiştir