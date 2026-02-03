2 Şubat Pazartesi günü ülke genelindeki tüm ilkokul, ortaokul ve liselerde ikinci dönemin ilk ders zili çaldı. Okul maratonunun başlamasının ardından ikinci ara tatil araştırmaları hız kazandı. Milli Eğitim Bakanlığı’nın 2025-2026 eğitim öğretim yılı takvimi ile tatil tarihleri belli oldu. Bu kapsamda “Okullarda ikinci dönem ara tatili ne zaman başlayacak, Ramazan Bayramı ile birleşiyor mu?” sorularının cevabı haberimizde. İşte tüm ayrıntılar...