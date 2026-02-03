Habertürk
        İkinci ara tatil ne zaman başlıyor? 2026 ikinci dönem ara tatili Ramazan Bayramı ile birleşecek mi?

        2025-2026 eğitim öğretim yılı ikinci dönem 2 Şubat Pazartesi itibarıyla başladı. Okullarda ikinci dönem sürecine giren öğrenciler, ikinci ara tatilin Ramazan Bayramı'yla aynı zamana denk gelip gelmediğini merak ediyor. MEB 2026 takvimi kapsamında ikinci dönem ara tatilinin ne zaman başlayacağı belli oldu. Peki, ilkokul, ortaokul, lise okullarında ikinci ara tatil hani gün başlayacak, ne zaman bitecek? İşte tüm detaylar...

        Giriş: 03.02.2026 - 10:39 Güncelleme: 03.02.2026 - 10:39
        1

        2 Şubat Pazartesi günü ülke genelindeki tüm ilkokul, ortaokul ve liselerde ikinci dönemin ilk ders zili çaldı. Okul maratonunun başlamasının ardından ikinci ara tatil araştırmaları hız kazandı. Milli Eğitim Bakanlığı’nın 2025-2026 eğitim öğretim yılı takvimi ile tatil tarihleri belli oldu. Bu kapsamda “Okullarda ikinci dönem ara tatili ne zaman başlayacak, Ramazan Bayramı ile birleşiyor mu?” sorularının cevabı haberimizde. İşte tüm ayrıntılar...

        2

        İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?

        Milli Eğitim Bakanlığı’nın 2025-2026 eğitim öğretim yılı takvimi ile ikinci dönemin ara tatili 16 Mart 2026 tarihinde başlayıp 20 Mart 2026 Cuma günü sona erecek.

        3

        İKİNCİ DÖNEM ARA TATİLİ RAMAZAN BAYRAMI İLE BİRLEŞECEK Mİ?

        İkinci dönemin ara tatili 16–20 Mart 2026 tarihlerinde, Ramazan Bayramı ise 20–22 Mart 2026 tarihlerinde gerçekleşecek. Bu kapsamda ikinci ara tatil ile Ramazan Bayramı birleşmiş olacak.

        4

        YAZ TATİLİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

        MEB takvimine göre 2025-2026 eğitim öğretim yılı 26 Haziran 2026 Cuma günü tamamlanacak ve öğrenciler yaz tatiline girecek.

        Haberi Hazırlayan: Merve Erdoğan
