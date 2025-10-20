İkinci el araçta dijital kredi işbirliği

Garanti BBVA, müşteri deneyimini dijital çözümlerle dönüştürmeye yönelik adımlarına bir yenisini daha eklediğini duyurdu.

Banka, Borusan Next ile gerçekleştirdiği iş birliği kapsamında, ikinci el araç satın alma sürecine entegre uçtan uca dijital taşıt kredisi çözümünü hayata geçirdi.

Yeni uygulama sayesinde müşterilerin, Borusan Next İkinci El Araba Alım Satım Platformu üzerinden araç satın alırken kredi ihtiyaçlarını şubeye veya bayiye gitmeden, Garanti BBVA mobil uygulaması üzerinden karşılayabilecekleri aktarıldı.

Yapılan açıklamaya göre, Borusan Next web sitesinden ilgilendikleri aracı seçen kullanıcılar, aşamaları tamamladıktan sonra Garanti BBVA mobil uygulamasına yönlendiriliyor.

Kredi başvurusu, sözleşme süreçleri, dijital belge onayı, güvenli para transferi ve satıcı onayı dahil tüm adımlar hızlı ve kolay bir şekilde tamamlanıyor. Uçtan uca dijital taşıt kredisine çok yakında Borusan Next mobil uygulaması üzerinden de ulaşılması hedefleniyor.

HEDEF KULLANICILARIN HAYATINI KOLAYLAŞTIRMAK

Garanti BBVA Tüketici Finansmanı Direktörü Koray Öztopçu, iş birliğiyle ilgili olarak, "İkinci el araç alımlarına yönelik uçtan uca dijital taşıt kredisi çözümüyle müşterilerimizin hayatını kolaylaştırmayı hedefledik. Borusan Next iş birliğiyle geliştirdiğimiz bu çözüm, araç sahibi olmak isteyen müşterilerimize zamandan ve mekândan bağımsız, hızlı ve güvenilir bir finansman deneyimi sağlıyor. Yeni nesil ikinci el taşıt finansmanı deneyimi sunan bu iş birliği de Radikal Müşteri Perspektifi yaklaşımımızı somutlaştıran örneklerden biri" dedi.