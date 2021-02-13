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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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'İkinci el otomobilde fiyatlar dengelendi'

İkinci el araç markası ikinciyeni.com, kur, sıfır otomobil ve ikinci el fiyat artışlarıyla ilgili hazırladığı sektör analiz raporunu açıkladı. Rapora göre Ocak 2018’den bu yana üç kategoride de artış oranı ilk kez aynı noktada buluştu. Garenta ve ikinciyeni.com Genel Müdürü Emre Ayyıldız, bu oranın üç yıl aradan sonra ilk kez oluştuğunu ve ikinci el otomobil fiyatlarının dengelendiğini ifade etti. Ayyıldız, "Salgın etkileri azalırsa bahar aylarının gelmesiyle birlikte ikinci el otomobile olan talepte ciddi bir artış göreceğimizi düşünüyorum" diye konuştu

'İkinci el otomobilde fiyatlar dengelendi'
HABERTURK.COM

İkinciyeni.com euro kuru, sıfır otomobil ve ikinci el otomobil artış oranlarını içeren raporunu yayınladı. Ocak 2018 yılından bu yana hazırlanan rapora göre ilk kez Ocak 2021’de her üç kategoride artış oranları eşit seviyeye geldi.

Raporun işaret ettiği sonuçları değerlendiren Garenta ve ikinciyeni.com Genel Müdürü Emre Ayyıldız, “Her ay hem sıfır otomobil hem euro kuru hem de ikinci el otomobil fiyatlarını içeren bir grafik oluşturuyoruz. Birbirini yakından ilgilendiren parametreleri içeren bu tabloyla, ikinci el otomobil piyasasının fotoğrafını çekiyoruz diyebilirim. Geçtiğimiz ay oluşan sonuçlara baktığımızda ilk defa artış oranlarının üç kategoride de aynı olduğunu gördük” dedi.

Raporu hazırlamaya Ocak 2018’de başladıklarını ve ilk günden itibaren hep dalgalanmalar gözlemlediklerini belirten Ayyıldız, “2018 yılında euro kuru yüzde 32 artarken, sıfır otomobil fiyatları yüzde 17, ikinci el otomobil fiyatları ise yüzde 3 arttı. 2019 yılında euro kuru yüzde 4 artarken sıfır otomobil fiyatları yüzde 15, ikinci el otomobil fiyatları ise yüzde 29 arttı. Bir anlamda otomotiv sektörü bir önceki yıl sübvanse ettiği euro kuru artışını 2019 yılında yansıtmak zorunda kaldı diyebiliriz. 2020’de Kasım ayının ilk haftasına baktığımızda ikinci el otomobil fiyatları bir önceki yıla göre yüzde 51 artış gösterdi ve rekor kırdı. Bu dönemden sonra da ikinci el otomobil fiyatlarında düşüş gözlemledik” ifadelerini kullandı.

Bir önceki ay gerçekleşen kümülatif sonuçları değerlendiren Emre Ayyıldız, "Ocak 2021’deki fiyat artışlarına baktığımızda, Ocak 2018’den bu yana üç kategoride de artış oranının yüzde 71 olduğunu görüyoruz. Bu da bize ikinci el otomobil fiyatlarının Kasım 2020’ye göre yüzde 12’ye düştüğünü gösteriyor. Hatta Şubat ayının ilk haftasında fiyatlar gerilemeye devam etti ve toplamda yüzde 13’lük bir düşüş yaşandı. Son iki ayda kurda yaşanan sert düşüş özellikle orta ve üst segment araçlarda daha çok hissedildi. Bu da ikinci el araç almayı düşünenler için fırsat oluşturdu" dedi.

Önümüzdeki dönemde ikinci el araç talebinin artabileceğini kaydeden Ayyıldız, "Salgın etkileri azalırsa bahar aylarının gelmesiyle birlikte ikinci el otomobile olan talepte ciddi bir artış göreceğimizi düşünüyorum. Bu da ikinci el otomobil alımında yeni fırsatlar sunabilir” şeklinde konuştu.

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