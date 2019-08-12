Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) indiriminin son bulması ile, ikinci el pazarında son dönemde hareketlenme yaşanıyor.

Sıfır otomobil fiyatlarının nispeten yüksek kalmaya başlaması sebebiyle, tüketicilerin ikinci el araçlara yöneldiklerini kaydeden operasyonel kiralama şirketi Intercity'nin Yönetim Kurulu Başkanı Vural Ak, "Bu noktada tüketicilerin güvene çok önem verdiğini görüyoruz. Son dönemde değişen ikinci el taşıtların ticaretine yönelik yönetmelik gereğince artık araç ekspertizleri ve garanti konusu da bunu destekler hale geldi. Aracın ekspertizi, kilometresi ve araç geçmişleri, ikinci el araç sektörünün gelişimi açısından çok büyük önem arz ediyor. İşini doğru ve dürüst yapan, sattığı araçların geçmişini iyi bilen ve arkasında duran şirketler çok daha başarılı olarak yollarına devam edecekler" diye konuştu.

'PAZAR 2017 YILI SEVİYESİNİ GÖRÜR'

Vural Ak, Ocak ayında 458 bin 80 adet olan ikinci el otomobil ve hafif ticari araç satışlarının her ay artarak mayıs ayında 643 bin 643 adede ulaştığını, ilk 6 ayda ise ikinci el toplam satışlarının 3 milyon 244 bin 378 adet olarak gerçekleştiği bilgisini paylaşarak, "Sıfır araç pazarında yıl sonunda yüzde 60’lara varan bir daralmadan bahsedilirken ikinci el tarafında tablonun daha iyimser bir görüntü verdiğini söyleyebiliriz. İkinci el pazarında otomobil ve hafif ticari araç toplam satışları 2017 yılında 6.5 milyon adet olarak gerçekleşirken 2018 yılında bu rakamlar 6.8 milyon seviyesine ulaşmıştı. 2019 yılında ise 2018’e göre yüzde 5’lik bir daralma yaşansa da pazarın 6.5 milyon adetlerde ve 2017 yılı seviyesinde kapanmasını bekliyoruz" ifadesini kullandı.

Sıfır otomobil ile ikinci el satışları arasındaki farkın 1’e 16’ya yükseldiğini kaydeden Ak, "Bir milyonluk pazara ulaştığımız yıllarda bu rakam 1’e 6 olarak kayıtlara geçmişti. Faiz oranlarında beklenen düşüş ve bankaların kredi vermeye teşvik eden uygulamaları, ikinci el pazarını da pozitif yönde etkiliyor. Şu an her marka ve model ikinci el otomobil almanın en uygun zamanlarından biri diyebiliriz" dedi.