İkiz kardeşler Toyota GT86 ve Subaru BRZ'nin akıbeti belli oldu. Yapılan açıklamaya göre, iki markanın birlikte geliştirdiği spor otomobilin ikinci neslinin üretilmesine karar verildi.

Toyota Avrupa'nın pazarlama müdürü Matt Harrison'un yaptığı açıklamaya göre, Subaru ile işbirliği yapmak Toyota açısından daha 'güvenli' bir yol. Zira, BMW ile ortak geliştirilen Supra'nın ardından markanın tek başına GT86'yı üretmesinin şirkete beklenenden fazla mali yük yaratabileceği kaydediliyor.

'SUPRA'NIN KİTLESİ FARKLI'

İngiliz basınına yaptığı açıklamada bir süre önce tanıtılan Supra'nın GT86'nın yerine geçmediğinin altını çizen Harrison, "İki otomobilin hitap ettiği kitle birbirinden farklı" dedi.

GT86 ve BRZ'nin küresel satışlarının düşük miktarda olduğunu ifade eden Toyota Avrupa'nın pazarlama müdürü Matt Harrison, "Bu otomobilde hedefimiz yüksek satış rakamları değil. GT86'nın markaya heyecan katmasını ve tüketici ile duygusal bir bağ kurmasını istiyoruz" diye konuştu.

Kaynaklar ikinci nesil Toyota GT86 ve Subaru BRZ'nin 2021 yılında satışa çıkabileceğini belirtiyor.