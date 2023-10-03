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        Haberler Gündem Trafik Kayseri'de kontrolden çıkan otomobil ikiye bölündü! Olay yerinde bir kişi araçta can verdi, 3 kişi yaralı - En son haberler

        İkiye bölünen araçta can verdi, 3 kişi yaralı

        Kayseri'de kontrolden çıkarak şarampole devrilen otomobil ikiye bölündü. Feci kazada 1 genç olay yerinde can verirken, 3 kişi yaralandı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 03.10.2023 - 11:25 Güncelleme: 03.10.2023 - 11:29
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        İkiye bölünen araçta can verdi
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        Kayseri'nin Develi ilçesine bağlı Aksu mevkisinde meydana gelen kazada, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil yoldan çıkarak şarampole yuvarlandı.

        Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesinde araçta bulunan Mustafa C.'nin (20) hayatını kaybettiği belirlendi.

        Kazada yaralanan 3 kişi, olay yerindeki müdahalenin ardından hastanelere kaldırıldı.

        İkiye bölünen otomobil, incelemelerin ardından bulunduğu yerden kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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        #kayseri haberleri
        #trafik kazası
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