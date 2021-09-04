İkiz Göller kuruyup tarla oldu 0:00 / 0:00

DHA

Antalya'da yayla turizminin önemli merkezlerinden Gömbe Yaylası'ndan gidilen Şubaşı Yaylası'nın üstünde bulunan İkiz Göller, tamamen kurudu. 3024 rakımlı Batı Torosların en yüksek ikinci zirvesi olan Akdağ'ın eteklerindeki İkiz Göller, 2500 rakımda bulunuyor. Yan yana oldukları için İkiz Göller diye adlandırılan göllerden kuzeyde bulunan ve yuvarlak şekilli olanında sular tamamıyla çekildi, bitkiler kurudu. Tabanı çatlayan gölün etrafındaki çimler yok oldu. Gölün sadece orta bölümünde az sayıda yeşillik kaldı.

Güney yönde bulunan göl ise tam anlamıyla tarlaya döndü. Bu gölde yaşamını sürdüren ördekler bölgeyi terk etti. Göller kuruyunca bölgedeki Yörükler, yüksek hava sıcaklığı nedeniyle daha aşağılara gidemediği için zor günler yaşıyor. Bölgeyi tanıyanlar, 2016 yılında güney yönünde bulunan gölün kısmen kuruduğunu bildiklerini söyledi.

İkiz Göller'in yanında, Yörüklerin koyun ve keçi sürülerini çıkardığı Subaşı Yaylası da kuraklıktan nasibini aldı. Her yıl gürül gürül akan suların geçtiği kanallar ile yayladaki otlar kurudu. Yörükler, Kaş Belediyesi'nin yardımı ile kazdıkları kuyudan çıkan suyla çimleri ve hayvanlarını suluyor.

Uzun yıllardır İkiz Göller'e hayvanları ile çıkan Muğla'nın Seydikemer ilçesinden Hasan Dalgın, "Yeşil Göller hayat veriyor. Göller kurudukça mallar zor durumda kalıyor. Etraf kuruyor, sahillere gidemiyoruz sıcak dolayısıyla. Karın yağmaması gölleri kuruttu. Zor durumdayız" dedi.

Seydikemerli Şeref Poyraz ise, "Burası ilk defa bu sene ağustosun ilk günlerinde kurudu. Su çekildi, doğal güzelliği kayboldu. Bu, kar yağışının azlığından kaynaklanan bir şey. Bu göller buraya hayat veriyor. Göller kuruduğu için bu bölgenin tadı kalmadı. Bölgede hayat bitti" diye konuştu.

Subaşı Yaylası'nda hayvancılık yapan Osman Çetin, "Altı yıldır buraya çıkıyorum. Bu dere yatağı şu anda kurumuş vaziyette. 6 yıldır böyle görmemiştim. Hayvanlarımız susuz. Sıcak olduğu için aşağılara da göçemiyoruz. Hayvanlarımıza saman getirip besliyoruz" dedi.