Habertürk muhabiri Nihat Uludağ'ın haberine göre İstanbul Emniyeti Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 34 kişinin hesaplarından para çekildiği şikayeti üzerine çalışma başlattı.





ÖNCE HESAP BİLGİLERİNİ, SONRA TELEFONU ELE GEÇİRDİLER



Siber çete üyelerinin, VOİP hatlar üzerinden vatandaşı banka adına arıyormuş gibi yaparak hesap bilgilerini aldıkları tespit edildi. Çete üyelerinin daha sonra sahte kimlikle GSM şirketine başvurarak, ‘kartım bozuldu' veya ‘4.5 G'ye uyumlu SİM kart istiyorum' yalanıyla hesap bilgilerine ulaştıkları vatandaşın bankada tanımlı cep telefon numarasını da ele geçirdikleri tespit edildi. Banka müşterilerinin hem hesap bilgilerini, hem de cep telefon numarasının ikizini ele geçiren çete üyelerinin 1 milyon liralık vurgun yaptığı belirlendi.

Liderliğini Usame G. ve Yaşar Ç.'nin yaptığı çeteye yönelik İstanbul merkezli 8 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Aralarında polis memuru C.Ç. ve nüfus memuru S.C.'nin de bulunduğu 42 kişi gözaltına alındı. Çete lideri Usame G. ve Yaşar Ç. lüks rezidans dairelerinde gözaltına alındı. Zanlıların adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda tablet bilgisayar, cep telefonu, SİM kartlar, dijital cihazlar, not defterleri ve sahte kimlikler ele geçirildi.

Gözaltına alınan 42 kişiden aralarında polis memuru ve nüfus memurunun da bulunduğu 37 kişi tutuklandı. 5 kişi adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

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