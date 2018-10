Kanal D'de yeni başlayacak olan İkizler Memo-Can 1. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. İkizler Memo-Can 'ın başrollerinde Nehir Erdoğan, Özgürcan Çevik, Emir Berke Zincidi rol aldığı öğrenildi. İşte, İkizler Memo-Can 1. bölüm fragmanı ve dizi oyuncuları...

İKİZLER MEMO-CAN 1. BÖLÜM FRAGMANI

İKİZLER MEMO-CAN OYUNCULARI

Senaryosunu Ahmet Yurdakul'un kaleme aldığı, yönetmenliğini Erol Özlevi'nin üstlendiği İkizler Memo-Can oyuncu kadrosu:

Memo Caneri (Emir Berke Zincidi) :

Can’ın ikizi, 12 yaşında, çok zeki ve akıllı bir çocuk. İşlediği vukuatlardan dolayı bütün mahallenin dilinde. Onlar için tam bir baş belası… Yine de çok sevimli, çok tatlı tam bir laf ebesi! Çalışkan da… Evine ekmek getirebilmek için kağıt topluyor, su satıyor, mendil satıyor, araba temizliyor, gücünün yettiği her işi yapıyor. Yıllar önce, Memo henüz bebekken öz ailesinden koparılmış. Memo’nun anne bildiği Melek’in eski kocası, onu kaçırmış. Öz annesi bildiği Melek’e çok düşkün. En iyi arkadaşı ise dayısı Osman. İçindeki baba özlemini dayısının sevgisiyle bastırmaya çalışıyor.

Can Alkanlar (Emir Berke Zincidi) :

Memo’nun ikizi, 12 yaşında, çok zeki ve akıllı bir çocuk. Derslerinde çok başarılı, okulunun en iyisi. Tabi bunda aldığı özel derslerin, dadıların, etrafında pervane olan hizmetlilerin etkisi de büyük. Son derece saygılı, terbiyeli bir çocuk. Yaşadığı ihtişamlı hayatın içinde hep bir tarafı eksik kalmış. Anne sevgisi! Can annesini öldü biliyor… Bir ikizinin olduğundansa haberi yok. Babası Onur tam bir işkolik. Can istediği her şeye sahip ama bütün bu zenginliğin içinde yapayalnız! Bir tek dedesi Mümtaz… Onunla birlikteyken yüzü gülüyor biraz.

EMİR BERKE ZİNCİDİR KİMDİR?

Emir Berke Zincidi, 4 Ekim 2005 yılında Ankara'da doğmuştur. Annesi Sevgi Zincidi, babası Berkant Zincidi'dir. Babası da modellik yapmaktadır. Emir Berke Zincidi iki yaşında anne ve babası tarafından bir ajansa yazdırılmış ve pek çok reklam filminde oynamıştır.İlkokul eğitimine İstanbulBeşiktaş Kolejinde başlamış olup orada devam etmektedir.Kendisini "Öyle Bir Geçer Zaman Ki" dizisinde oynadığı küçük Osman rolüyle tanıyoruz. Emir Berke Zincidi, 2014 yılındaSarp Levendoğlu ve Zeki Alasya'nın başrollerinde oynadığı "Küçük Ağa" dizisinde başrolde "Mehmetcan" karakterini canlandırdı.

Filmleri

2009 - Bu Kalp Seni Unutur mu? (dizi)

2010 - 2013 - Öyle Bir Geçer Zaman Ki (dizi)

2013 - Hititya: Madalyonun Sırrı (sinema filmi)

2013-2014 - Muhteşem Yüzyıl (Şehzâde Mehmet , 4.sezon) (dizi)

2014 - Küçük Ağa (dizi)

Melek (Nehir Erdoğan) :

Memo’nun annesi (öz değil), 35 yaşında, genç kızlığından beri yaşadığı zorlu hayat, geçim sıkıntısı derken kadınlığını unutmuş Melek. Fakir bir ailenin tek kızı, on dokuz yaşında zorla evlendirilmiş, eşinden şiddet görmüş. Kaybettiği oğlunun yerine Memo’yu koymuş. Eşi onu satmak için kaçırıp eve getirdiğinde Memo’ya kıyamamış, ona annelik yapmış. Böyle yüce gönüllü bir kadın Melek… Zaman zaman yorgun düşse de, hayata karşı eğilmeyen, dimdik duran bir kadın!

Nehir Erdoğan Kimdir?

Nehir Erdoğan 16.06.1980 İzmir doğumlu. Selma Yiğitalp Lisesi Ağırlıklı Yabancı Dil Bölümü'nde süren öğrenim hayatı sırasında tiyatro sahnesi ile tanıştı. 1998-2002 yılları arasında İstanbul/Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari İlimler Fakültesi İşletme Bölümü'nde üniversite eğitimini tamamladı Lise yıllarında başlayan oyunculuk heyecanı ünüversitede de peşini bırakmadı. 2001-2003 yılları arasında, TRT 1'de canlı yayınlanan Telepazar adlı programda, kültür, sanat, müzik ve spor haberleri sundu. 2002-2003 yılında TRT 1'de yayınlanan Koçum Benim dizisinde 47 bölüm Pelin karakterini canlandırdı.

Ardından 2003 yılında Kanal D'de yayınlanan Estağfurullah Yokuşu adlı dizide Gümüş karakteriyle karşısına çıktığı izleyiciden tam not aldı. 2004 yılında sinema perdesiyle tanışan Nehir Erdoğan, Sinan Çetin'in yapımcılığını, Taylan Biraderler'in yönetmenliğini üstlendiği Okul filminde başrol karakteri Güldem, ve aynı yıl Kartal Tibet'in Merhaba Hababam Sınıfı filminde, büyük çoğunluğunu erkek olarak oynadığı Kız İsmail karakterini üstlendi. Okul ve Merhaba Hababam Sınıfı film çekimiyle eş zamanlı olarak 2003 yılında NTV'de yayınlanmaya başlayan Life Style Cinema programının sunuculuğuna da devam etti. 2004 yılı Mart ayında Show Tv'de yayınlanan Pop Star adlı programın sunuculuğunu üstlendi.

2004 yılı Haziran-Temmuz-Ağustos aylarında Los Angeles'da da boş durmadı; bir yandan ingilizcesini geliştirirken, diğer yandan da, Eric Morris Oyunculuk Sınıfı'na devam etti. 2004-2007 yılları arasında, Kanal D'de yayınlanan. 3 sezon - 106 bölüm devam eden; yapımcılığını Türker İnanoğlu'nun, yönetmenliğini Taylan Biraderler'in üstlendiği Yabancı Damat dizisinde, Nazlı karakteriyle, gaziantepli bir ailenin kızını canlandırdı. Dizi, Türkiye'de kırdığı reyting rekorlarından sonra, aynı başarıyı, Yunanistan'ın Mega Tv'deki gösteriminde de yakaladı. 2007 Haziran-Temmuz aylarında Amerika'da, Los Angeles şehrinde yönetmenliğini Aclan Büyüktürkoğlu'nun üstlendiği Meleğin Sırları - Broken Angel filminin çekimlerini tamamladı. Filmde başrol olan Ebru adlı bir türk kızını canlandırdı.

2007-2008 sezonunda Star Tv'de yayınlanan, yönetmenliğini Cankat Ergin'in yaptığı, yine bir Türker İnanoğlu yapımı olan Tatlı bela Fadime adlı dizide Fadime rolünü üstlenmiştir. 2007 Aralık ayında seyirci karşısına çıkan ve yönetmenliğini Mustafa Altıoklar'ın yaptığı Taammüden Cinayet adlı kısa filmden Asılacak Kadın karakteriyle başrolü üstlendi. Nehir Erdoğan, Atv' de yayınlanan "Aşk Bir Hayal" dizisinde de rol almıştır. Ahmet Sesigürgil ile 2014' de evlenmiş 2017 yılında boşanmıştır.

SİNEMA FİLMLERİ

Meleğin Sırları

Okul

Hababam Sınıfı Merhaba

Taamüden Cinayet

DİZİLERİ

Koçum Benim

Estağfurullah Yokuşu

Yabancı Damat

Tatlı Bela Fadime

Ay Işığı

Aşk Bir Hayal

Son

Reaksiyon

Onur Alkanlar (Burak Hakkı) :

Memo ve Can’ın babası, 40 yaşında, yakışıklı, karizmatik ve güçlü bir adam. İkizlerinden birini kaybetmesiyle hayatı alt üst olmuş. Bu acıyı unutmak için kendini işine vermiş. Onur mimar, inşaat sektöründe faaliyet gösteren, şirketi Avrupa’nın sayılı firmaları arasında. Yaşadıkları onu biraz sert mizaçlı kılsa da, aslında yumuşak bir kalbe sahip. Sevgisini gösteremeyenlerden Onur… Bu nedenle de oğlu Can’la arasında hep bir mesafe var. Karısını Can’a öldü göstermiş. Gerçekten de o ölmüş bir kadın onun için… Memo’nun kaybından tamamen onu sorumlu tutuyor ve asla affetmeyecek.

Burak Hakkı Kimdir?

Burak Hakkı, 23 Mayıs 1972 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. Yalova'lı annesi Gülsüm Hakkı Engin ile Gümülcine'li babası Cihat Hakkı'nın iki çocuğundan biridir. Senem Hakkı Karabulut adında ablası vardır. Erenköy İlkokulunu bitirdikten sonra Fenerbahçe Lisesinin ortaokulundan mezun oldu. 1986-1990 yılları arasında İstanbul Kadıköy'deki Semiha Şakir Özel Deneme Lisesi matematik sınıfı okudu.

İstanbul Üniversitesiİktisat Fakültesi Ekonometri Bölümü'nden 11 Ekim 1995 tarihinde mezun oldu. Lise Yıllarında aldığı İngilizce eğitimini, ITBA kurslarını bitirerek pekiştirdi. Üniversi sonra adı Ülker oldu) basketbol takımında oynadı, oyuncusu olduğu Fakülte basketbol takımı;1992 de üçüncü,1993 de birinci, 1994 de ise ikinci oldu. Aynı dönem içerisinde Başak Gürsoy mankenlik ajansı ile modellik kariyerine başladı. Üniversite mezuniyet notları ile 8 Ocak 1996 da İsviçre'deki European University Montreux , Villa "Les Bosquets" de MBA programı okumaya hak kazandı. Kısa bir süre için İsviçre'ye eğitim amaçlı yerleşti. Ancak oradaki okula ve hayat tarzına adapte olamadığından kısa bir süre sonra tekrar İstanbul'a döndü. Ertesi sene İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi ekonometri bölümü için MBA sınavlarına girdi ve birincilikle MBA programına hak kazandı.

1993 Vizonshow u kazanarak "Bayvizon" ünvanı aldı. 1994 yılında yapılan "Best Model of Turkey" yarışmasında birinci oldu. 1995 yılında Avustralya'da yapılan "Manhunt International" yarışmasında 4. Oldu, aynı zamanda en iyi fotomodel seçildi. 1997 yılında Tunus'da yapılan ve Türkiye'yi temsilen katıldığı "Top Meditteranie" yarışmasında ikinci olmuştur. 1993 yılında bir tanıtım organizasyonunda tanıştığı, 1994 best model of Turkey yarışmasında birinciliği paylaştığı Sema Şimşek ile 2001 Haziranında modacıYıldırım Mayruk'un evinin bahçesinde evlendi. 1998 yılında Sibel Can'ın "Kanasın" adlı şarkısına çekilen klipte oynadı. 1995-2003 yılları arasında farklı ajans ve modacılarla çalışmış, İtalya, Almanya,Avusturya, Fransa ve İsviçre başta olmak birçok ülkede modellik yapmıştır. Birçok defile tanıtım ve organizasyonlarda yer aldı, birçok reklam filminde oynadı ve 2000 yılında oyunculuğa başlamıştır. 1992 de başlayan mankenlik ve fotomodellik kariyerini 2003 de sona erdirdi. 2000 yılında Erler Film tarafından yapımcılığı üstlenilen "Zehirli Çiçek" isimli dizi film ile oyunculuk kariyerine başladı. 2009 yılında Eric Morris oyunculuk sisteminin uygulayıcısı "Bova Actors Workshop" dan oyunculuk eğitimi aldı.

Burak Hakkı, Haziran 2001 yılında model ve dizi oyuncusu Sema Şimşek ile evlendi. Rüzgâr Hakkı (d. 25 Ocak 2008) adında bir oğlu var. Şubat 2012 yılında boşandılar. Burak Hakkı, 2013 yaz başından beri Yunan sevgilisi DJ "Lia Papadaki" ile birliktedir. 2015 yılının Ekim ayında başlayan ve Yapımcılığını Birol Güven'in yönetmenliğini ise Korhan Bozkurt'un üstlendiği "Mayıs Kraliçesi" adlı dizide başrolde oynayan Yağmur Tanrısevsin'den başka dizide Hatice Aslan, Ahmet Olgun Sünear, Samet Sırmalı, Burak Hakkı, Kazım Akşar, Derya Şensoy,Serhan Onat ve Erkan Taşdöğen da oyuncu kadrosundadır.

Film ve Dizileri

2015 - Mayıs Kraliçesi (Başsavcı Yiğit)(TV Dizisi)

2015 - Detay (Sinema Filmi)

2014 - Üç Arkadaş (Galip Hanoğlu) (TV Dizisi)

2014 - Aşk Ekmek Hayaller (Erdinç) (TV Dizisi)

2014 - Aşk Ekmek Hayaller (TV Dizisi)

2011 - Bir Günah Gibi (Enver) (TV Dizisi)

2010 - Maskeli Balo (Mehmet Kılıç) (TV Dizisi)

2010 - Kızım Nerede (Komiser Kaan) (TV Dizisi)

2009 - 2010 - Küçük Kadınlar (Doğan) (TV Dizisi)

2007 - Semum (Volkan) (Sinema Filmi)

2007 - O Kadın (Bülent) (Sinema Filmi)

2007 - 2008 - Dudaktan Kalbe (Hüseyin Kenan Gün) (TV Dizisi)

2006 - Kaybolan Yıllar (Ali) (TV Dizisi)

2006 - Dünyayı Kurtaran Adamın Oğlu (Gökmen) (Sinema Filmi)

2005 - Yeniden Çalıkuşu (Kenan) (TV Dizisi)

2005 - Son Yüzleşme (TV Dizisi)

2003 - Kırık Ayna (Simar) (TV Dizisi)

2003-2004 - Gurbet Kadını (Murat ) (TV Dizisi)

2002 - Paşalı (Hüseyin) (TV Dizisi)

2001 - Günah (Tahsin) (TV Dizisi)

2000 - Zehirli Çiçek (Ekrem) (TV Dizisi)

2000 - Aşk Aynı Adreste (Volkan) (TV Filmi)

Osman Caneri (Özgürcan Çevik) :

Memo’nun dayısı(öz değil), 28 yaşında, deli dolu, ağzı laf yapan, en zor anlarda bile bir şekilde gülümsemeyi bilen bir genç. Osman’a göre her zorluk “bi şekilde” çözülür. Biraz kaygısız, biraz vurdumduymaz, biraz üçkağıtçı, biraz kavgacı, biraz sahtekar ama aslında tertemiz bir kalbi var. Annesine, ablasına, Memo’ya çok düşkün… Onlar için yapamayacağı yok. Bir de büyük aşkı Yaren için… Birçok kez hapse girmiş çıkmış, ona göre bunlar şeytana uyduğu zamanlar yapılmış ufak tefek vukuatlar, fazla büyütmeye gerek yok.

Özgürcan Çevik Kimdir?

Şevkat Yerimdar filmi ile hafızalarda yer eden başarılı oyuncu Özgürcan Çevik, filmin dizi versiyonunun ekranlara gelmesiyle tekrar halkın beğenisini kazandı. Ekranların yüzleri güldüren isimlerinden Özgürcan Çevik ile ilgili tüm detaylar…

24 Ekim 1983 günü dünyaya gözlerini açan Özgürcan Çevik, aslen Ankaralıdır. Özgürcan Çevik, Ahmet Vefik Paşa İlkokulundan mezun olduktan sonra M.E.V. Özel Köksal Toptan Lisesi ve Ayrancı Lisesi’ne devam etmiştir. Oyunculuk serüvenine lise yıllarında adım atan oyuncu, ilk olarak tiyatro kollarında görev almıştır. Liseden sonra Hacettepe Üniversitesi Turizm – Otel İşletmeciliği bölümünü bitirdi. Oyunculuk hayalleri peşini bırakmayan Özgürcan Çevik’in ikinci üniversitesi, Bilkent Üniversitesi M.S.S.F. Tiyatro – Oyunculuk Bölümü oldu. İlk rol efsane dizi “Bizim Evin Halleri” nde Bir döneme damga vuran günlük dizi Bizim Evin Halleri’nde 2008 yılında konuk oyuncu olarak yer aldı. Dizide bir avukatı canlandıran Özgürcan Çevik için ekran macerası başlamış oldu.

2009 yılında okulunun bitmesinin ardından Ankara Sanat Tiyatrosu’na girdi. Ankara Sanat Tiyatrosu’nda oynadığı “Kod Adı: Keklik” oyunu ile “X. Lions Tiyatro Ödüllerinde” En iyi yardımcı erkek oyuncu ödülüne layık görüldü. 2010 yılına gelindiğinde Türkan Saylan’ın hayatını konu alan “Türkan” dizisinde rol aldı. Dizide Türkan Saylan’ın eşi Doktor Orhan’a hayat verdi. 2012 yılında başarılı bir yapımla daha karşımıza çıktı. Ufak bir rolle gördüğümüz Özgürcan Çevik, “Dağ” filminde, Ufuk Bayraktar, Çağlar Ertuğul, , Mesut Akusta, Cengiz Coşkun ve Fırat Doğruloğlu gibi isimlerle beraberdi. Aynı yıl Bulutiyatro bünyesinde “Tetikçi” adlı oyunda rol aldı. Bundan bir sene sonra 2013’te Ankara Sanat Tiyatrosu’nda Yücel Erten’in yönettiği “Selamün Kavlen Karakolu” oyununda görev aldı. 2013 yılında başarılı yapımlardan biri olan “Fatih Harbiye”de Onur karakterini oynadı.

2014 yılında “Ruhumun Aynası” dizisinde rol aldı. 2013 yılında Şevkat Yerimdar’la tüm Türkiye tarafından tanındı. Oyuncu kadrosunda Başak Parlak, Tarık Pabuççuoğlu, Cezmi Baskın gibi isimlerin olduğu filmde başrol oynadı. Şevkat karakteri çok ses getirdi. İzleyiciler devam filmi ve dizi için talepte bulundular. Bunun üzerine 2015 yılında Şevkat Yerimdar 2 beyaz perdedeki yerini aldı. Daha sonra 2017 yılında yaz ekranlarına gelen Şevkat Yerimdar dizi versiyonu ile izleyici karşısına çıktı. Dizinin başrollerini de filmde olduğu Özgürcan Çevik ve Başak Parlak üstlenmektedir.

Rol Aldığı Diziler

2008 - Bizim Evin Halleri - Avukat Barış

2010 - Türkan - Doktor Orhan

2013 - Oldu Teşekkürler - Şevkat Yerimdar

2013 - Fatih Harbiye - Onur

2014 - Ruhumun Aynası - Kemal

2017 - Şevkat Yerimdar – Şevkat

Rol Aldığı Filmler

2012 - Dağ -Süleyman

2013 - Şevkat Yerimdar - Şevkat

2015 - Şevkat Yerimdar 2 - Şevkat

2016 - Sol Şerit - Polis Bekir

Rol Aldığı Tiyatro Oyunları

2012 yılında Bulutiyatro' nun "Tetikçi" adlı oyununda görev aldı.

2013 yılında Yücel Erten'in Aziz Nesin öykülerinden derleyip yönettiği, Ankara Sanat Tiyatrosu'nun oyunu Selamün Kavlen Karakolu'nda rol aldı.

Yaren Kepez (Tuğba Çınar) :

Osman’ın sevgilisi, 23 yaşında, güzeller güzeli bir kız. Şöyle biraz kendine baksa, saçını taratsa, biraz daha kadınsı kıyafetler seçse, etrafı yakıp kavuracak. Yaren bu hayatta babasıyla bir başına… Annesi o daha çok küçükken ölmüş. Çocukluğundan beri kendi işini kendi halleder olduğundan, kimseye eyvallahı yok. Korkusuz, dik başlı, her an kavgaya hazır bir kız Yaren. Osman’la açmış gözünü, onunla da kapamaya niyetli. Bu yüzden Osman hayırsızmış, ona güvenilmezmiş, ondan adam olmazmış hiç mi hiç umurunda değil Yaren’in. Çok aşık… O güveniyor Osman’a… Çok seviyor.

2017 yılında Mavi mağazalarının reklam yüzü olmayı başarmış ve çok büyük bir deneyim yaşamıştır. Ankara Çankaya Reha Alemdar Oğlu lisesi mezunudur. 1999 yılında doğmuştur ve 18 yaşını doldurmak üzeredir. scorp programında fenomen olmuştur. Şuanda da Youtube programı ile büyük paralar kazanmaktadır. Sosyal medyada Gamzesi belinde kız olarak tanınmaktadır; belinde gerçekten Gamze Çukuru vardır. Erkek arkadaşı olmuştur.

Senaryosunu Ahmet Yurdakul'un kaleme aldığı, yönetmenliğini Erol Özlevi'nin yaptığı İkizler Memo-Can dizisi 1. bölümü ile Cumartesi akşamı saat 20.00'da Kanal D ekranlarında.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ