İkizler Projesi filminin konusu nedir ve oyuncuları kimler?
İkizler Projesi filmi yeniden izleyicilerle buluşuyor. 2019 yılında vizyona giren İkizler Projesi filminin senaryosu David Benioff, Jonathan Hensleigh , Darren Lemke , Stephen J. Rivele tarafından kaleme alınmıştır. Peki, İkizler Projesi filminin konusu nedir, oyuncuları kimler? İkizler Projesi filmi ne zaman vizyona girdi? İşte detaylar...
İkizler Projesi filmi bu akşam ATV ekranlarında seyirci ile buluşacak. Başrollerinde Will Smith ve Clive Owen'ın yer aldığı İkizler Projesi filmi, özgün senaryosu ve başarılı oyuncu kadrosu ile gündeme geldi. Filmi ilk kez veya yeniden izleyecek kişiler, İkizler Projesi filminin konusu ve oyuncu kadrosunu araştırmaya başladı. İşte İkizler Projesi filminin konusu ve oyuncuları...
İKİZLER PROJESİ KONUSU NEDİR?
İkizler Projesi, eski bir kiralık katilin peşine düşen klonundan kurtulmak için verdiği mücadeleyi konu ediyor. Henry, işinde uzman olan bir kiralık katildir. Artık bu işlerden kurtulup hayatına yeni bir yön vermek isteyen Henry, bir anda kendisini büyük bir girdabın içinde bulur. Kiralık katilin peşine, kendisini öldürmek için gizli bir ajan düşmüştür. Üstelik peşindeki ajan, Henry’den 25 yıl önce alınan genlerle oluşturulan bir klondur. Henry, her hareketini önceden tahmin edebilen bu klonunda kurtulmak için zorlu bir savaş vermek zorunda kalır.
İKİZLER PROJESİ OYUNCULARI KİMLER?
Will Smith
Mary Elizabeth Winstead
Clive Owen
Benedict Wong