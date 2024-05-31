Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Magazin İkizler Projesi filminin konusu nedir ve oyuncuları kimler? İkizler Projesi filmi ne zaman çekildi?

        İkizler Projesi filminin konusu nedir ve oyuncuları kimler?

        İkizler Projesi filmi yeniden izleyicilerle buluşuyor. 2019 yılında vizyona giren İkizler Projesi filminin senaryosu David Benioff, Jonathan Hensleigh , Darren Lemke , Stephen J. Rivele tarafından kaleme alınmıştır. Peki, İkizler Projesi filminin konusu nedir, oyuncuları kimler? İkizler Projesi filmi ne zaman vizyona girdi? İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.05.2024 - 20:17 Güncelleme: 31.05.2024 - 20:17
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        İkizler Projesi filmi bu akşam ATV ekranlarında seyirci ile buluşacak. Başrollerinde Will Smith ve Clive Owen'ın yer aldığı İkizler Projesi filmi, özgün senaryosu ve başarılı oyuncu kadrosu ile gündeme geldi. Filmi ilk kez veya yeniden izleyecek kişiler, İkizler Projesi filminin konusu ve oyuncu kadrosunu araştırmaya başladı. İşte İkizler Projesi filminin konusu ve oyuncuları...

        2

        İKİZLER PROJESİ KONUSU NEDİR?

        İkizler Projesi, eski bir kiralık katilin peşine düşen klonundan kurtulmak için verdiği mücadeleyi konu ediyor. Henry, işinde uzman olan bir kiralık katildir. Artık bu işlerden kurtulup hayatına yeni bir yön vermek isteyen Henry, bir anda kendisini büyük bir girdabın içinde bulur. Kiralık katilin peşine, kendisini öldürmek için gizli bir ajan düşmüştür. Üstelik peşindeki ajan, Henry’den 25 yıl önce alınan genlerle oluşturulan bir klondur. Henry, her hareketini önceden tahmin edebilen bu klonunda kurtulmak için zorlu bir savaş vermek zorunda kalır.

        3

        İKİZLER PROJESİ OYUNCULARI KİMLER?

        Will Smith

        Mary Elizabeth Winstead

        Clive Owen

        Benedict Wong

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kuzey Kore lideri tatbikatı izledi
        Kuzey Kore lideri tatbikatı izledi
        Fenerbahçe, İsmail Kartal'a veda etti
        Fenerbahçe, İsmail Kartal'a veda etti
        Arazi katliamında sıcak gelişme! Barış töreni öncesinde teslim oldular
        Arazi katliamında sıcak gelişme! Barış töreni öncesinde teslim oldular
        Sudani'den Habertürk'e açıklamalar
        Sudani'den Habertürk'e açıklamalar
        Fenomen eşe 58 bıçak darbesinde karar
        Fenomen eşe 58 bıçak darbesinde karar
        Aşkım Kapışmak hakkındaki suçlama ortaya çıktı!
        Aşkım Kapışmak hakkındaki suçlama ortaya çıktı!
        Büyük tehlike atlattı
        Büyük tehlike atlattı
        Mama fiyatları neden artıyor?
        Mama fiyatları neden artıyor?
        Hangi takımın ne kadar geliri, ne kadar borcu var?
        Hangi takımın ne kadar geliri, ne kadar borcu var?
        TCMB rezervlerinde 4 yıl sonra bir ilk
        TCMB rezervlerinde 4 yıl sonra bir ilk
        "Uyuyan devi uyandırmaya geliyor"
        "Uyuyan devi uyandırmaya geliyor"
        Ünlüler büyük üzüntü içinde
        Ünlüler büyük üzüntü içinde
        Kaçırıldı iddialarının ardından FETÖ elebaşının çiftliği görüntülendi!
        Kaçırıldı iddialarının ardından FETÖ elebaşının çiftliği görüntülendi!
        Jose Mourinho ile Fenerbahçe anlaştı
        Jose Mourinho ile Fenerbahçe anlaştı
        Rumeli Hisarı’nın altında gizli tünel bulundu
        Rumeli Hisarı’nın altında gizli tünel bulundu
        "Türkiye'den vazgeçmedi"
        "Türkiye'den vazgeçmedi"
        Tarihi final! Kupa hangi Türk'ün olacak?
        Tarihi final! Kupa hangi Türk'ün olacak?
        Kiraz hangi hastalığın tedavisinde kullanılıyor?
        Kiraz hangi hastalığın tedavisinde kullanılıyor?
        İfşaları yasaklandı
        İfşaları yasaklandı
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası