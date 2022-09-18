İkizlerinden biri kaybolan annenin feryadı 0:00 / 0:00

İHA

Kahramanmaraş'ta dün kaybolan ve Adana'ya gittiği belirlenen 14 yaşındaki Sefa Kurt'tan haber alınamıyor. Sefa Kurt, dün Türkoğlu ilçesi Beyoğlu Mahallesi'ndeki evinden ayrıldıktan kendisine ulaşılamadı. Ailesi, jandarma ve AFAD'dan yardım talebinden bulundu. 2 jandarma timi ile AFAD'dan 10 personel Kurt ailesinin yaşadığı bölgenin kırsalında arama çalışması başlattı. Köy sakinlerinin katıldığı bölgedeki aramadan bir sonuç alınamayınca çalışmalara gece son verildi. Jandarma ekipleri, arama çalışmaları kapsamında ilçe merkezindeki Kent Güvenlik Yönetimi Sistemleri (KGYS) ve güvenlik kameralarına da incelemeye aldı.

"OTOSTOP İLE ADANA'YA GİTTİĞİNİ DÜŞÜNÜYORUZ" Yeğeninin Adana’da görüldüğünü ve arama çalışmalarının sonlandırıldığını belirten amca İdris Kurt, "Dün sabah saat 04.00 sıralarında evden ayrıldığını ve buradan otostop ile Adana'ya gittiğini düşünüyoruz. Tüm yetkililerimiz emniyetimiz araştırıyor. Herhangi bir rahatsızlığı ve problemi olmayan bir çocuktu. Babası ve ağabeyi ile beraber çalışıyorlardı. İnşallah sağ salim bulunacaktır vatandaşların da gören duyanların aramalarını rica ediyoruz" dedi.