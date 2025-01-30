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        Çanakkale'de son iki yılda kuş sayılarında artış gözlendi

        Çanakkale'de 2025 Kış Ortası Su Kuşu Sayımları (KOSKS) gerçekleştirildi, kuş sayılarında artış gözlendi. Kuş gözlemcisi Cenk Polat, "Son 5 yıllık verilere baktığımız zaman son 2 yılda Çanakkale'de kuş sayılarında arttığını gözlemledik. Bunun en büyük nedenlerinden biri özellikle Avrupa'da kar, soğuk hava ve don olaylarının çok olması nedeniyle kuşların daha çok güneye inmesi olarak değerlendirebiliriz" dedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.01.2025 - 11:26 Güncelleme: 30.01.2025 - 11:26
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        İklim değişikli ile sayıları arttı
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        Çanakkale'de 2025 Kış Ortası Su Kuşu Sayımları (KOSKS) gerçekleştirildi, kuş sayılarında artış gözlendi.

        Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, ilgili kanun ve yönetmelikler çerçevesinde su kuşlarının envanterine yönelik olarak, su kuşları için önem arz eden alanlarda KOSKS gerçekleştirdi.

        Bu sene kuş sayılarında artış yaşandığını söyleyen yaban hayatı fotoğrafçısı ve kuş gözlemcisi Cenk Polat, iklim değişikliği nedeniyle kuşların güneye inmesi sonucu Çanakkale'de kuş sayılarında artış yaşandığını vurguladı.

        KOSKS'un kuzey yarım kürede aynı tarihlerde bütün ülkeler tarafından yapıldığını söyleyen Polat, "Bunun amacı; kuşların sayısını belirlemek, ne durumda olduklarını tespit etmek, azalma ya da artma olup, olmadığını tespit etmek. Son 5 yıllık verilere baktığımız zaman son 2 yılda Çanakkale'de kuş sayılarında arttığını gözlemledik. Bunun en büyük nedenlerinden biri özellikle Avrupa'da kar, soğuk hava ve don olaylarının çok olması nedeniyle kuşların daha çok güneye inmesi olarak değerlendirebiliriz" dedi.

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        Çanakkale'de Kavak Deltası'nın çok önemli bir noktada olduğuna dikkati çeken Cenk Polat, "Bu sene en yüksek kuş sayısına Kavak Deltası'nda ulaştık. Özellikle flamingolar, pelikanlar ve su kuşlarını izleme şansımız oldu. Bununla beraber nesli tehlike altında olan kuş türlerini de izleme şansımız oldu" diye konuştu.

        Çalışmanın Çanakkale'nin bütün sulak alanlarında yapıldığını kaydeden Polat, şunları söyledi:

        "Kavak Deltası, Çardak Lagünü, Umurbey Deltası, Kumkale Deltası gibi yerlerde çalışmalar gerçekleştirdik. Kuş sayıları gayet güzel çıktı. Bunun sebepleri Avrupa'da kışın sert geçmesi ve kuşların buraya doğru inmesi.

        Her yıl sıcaklık rekorları kırıyoruz. Her yıl sıcaklıklar artıyor. 2023 ve 2024 yıllarına baktığımızda sıcaklıkların en yüksek seviyelere çıktığını görüyoruz. Bu da kuş sayılarında ve popülasyonunda büyük değişimlere neden oluyor. Bu durum aslında dönemsel. O dönemin içerisindeki sıcaklıklara bağlı. Örneğin 1-2 hafta sonra daha sıcak havalarda kuşlar tekrar kuzeye, Avrupa'ya çıkabiliyor.

        İklim değişikliğinin kuşlar için de çok büyük bir etkisi var. Su kuşları, ördekler başta olmak üzere kuşların sayıları azalıyor. Örneğin yeşilbaş dediğimiz türün bundan 20 yıl önce sayıları çok yüksekti. Şu anda sayıları yüzde 80 azalmış durumda.

        Burada avcılığın daha kontrollü hale getirilmesi önemli. Ördeklerin hepsi bu sorunla karşı karşıya. Çok sayıda nesli tükenme tehlikesi altında olan türle sayımlarda karşılaştık."

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