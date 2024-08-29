İklim değişikliği meyveleri de vurdu: Tadı da rengi de kalmadı

Sıcaklık artışlarının bitkilerin tüm fizyolojisini etkilediğini ifade eden Bahar, "Sıcak havalarda meyve bahçelerinde sulama imkanı yoksa meyvelerde tat ve renkle ilgili sorunlar yaşanabiliyor. 36 dereceden sonra enzimler parçalanabiliyor. Dolayısıyla biz bu sıcaklarda iyi renklenmesini beklerken, renk daha düşük olabiliyor. Daha lezzetli olmasını beklerken, lezzet daha az olabiliyor. İklim olaylarına veya meyve türlerine bağlı olarak bu durum farklılık gösterebiliyor." dedi.