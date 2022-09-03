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İkna çalışmaları sonucu 3 terörist teslim oldu

Terör örgütü PKK'da çözülmeler devam ediyor. Son olarak örgütten 3 teröristin daha güvenlik güçlerine teslim olduğunu bildirilirken yılbaşından bu yana güvenlik güçlerine teslim olan örgüt mensubu sayısı 81'e yükseldi

İkna çalışmaları sonucu 3 terörist teslim oldu
Terör örgütünde çözülme sürüyor
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AA

İçişleri Bakanlığı, ikna çalışmaları sonucu bölücü terör örgütü PKK'dan kaçan 3 teröristin daha güvenlik güçlerine teslim olduğunu bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, İçişleri Bakanlığı koordinasyonunda Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları sürüyor.

Bu kapsamda, terör örgütü PKK'dan kaçan 3 terör örgütü mensubu daha güvenlik güçlerine teslim oldu.

Teslim olan teröristlerin 2013, 2014 ve 2019 yıllarında terör örgütüne katıldıkları, Irak ve Suriye'de terör faaliyeti yürüttükleri tespit edildi.

İkna çalışmaları sonucu yılbaşından bu yana güvenlik güçlerine teslim olan örgüt mensubu sayısı 81'e yükseldi.

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